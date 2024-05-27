Кабинет Министров Украины, зарегистрировал проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о страховании товара, принятого на хранение"

Уборка урожая. Фото: Alex Fu/Pexels

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Правительство Украины на заседании обсудило несколько важных для бизнеса вопросов. Одним из принятых решений стало одобрение проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о страховании товара, принятого на хранение".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Законопроект предлагает упростить регулирование зернового рынка, отменив обязательное страхование зерна, принятого на хранение. Страхование будет добровольным.

Изменения будут внесены в законы "О зерне и рынке зерна в Украине" и "О сертифицированных товарных складах и простых и двойных складских свидетельствах". Эти изменения позволят добровольно страховать зерно, принятое на хранение, от рисков случайного повреждения или потери.

Напомним, Кабинет Министров Украины хочет уменьшить нагрузку на бизнес. Предлагается ограничить влияние регуляторов.

Также мы писали, что в Украине в конце мая 2024 года наблюдается стремительное подорожание садовой земляники. Причиной роста цен стала неблагоприятная погода.