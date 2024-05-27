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Правительство хочет упростить жизнь аграриям — какие изменения предлагает Кабмин

27 мая 2024 18:17
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Кабинет Министров Украины, зарегистрировал проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о страховании товара, принятого на хранение"
Уборка урожая. Фото: Alex Fu/Pexels
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Правительство Украины на заседании обсудило несколько важных для бизнеса вопросов. Одним из принятых решений стало одобрение проекта закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о страховании товара, принятого на хранение".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Как Кабмин упростит жизнь аграриям

Законопроект предлагает упростить регулирование зернового рынка, отменив обязательное страхование зерна, принятого на хранение. Страхование будет добровольным.

Изменения будут внесены в законы "О зерне и рынке зерна в Украине" и "О сертифицированных товарных складах и простых и двойных складских свидетельствах". Эти изменения позволят добровольно страховать зерно, принятое на хранение, от рисков случайного повреждения или потери.

Напомним, Кабинет Министров Украины хочет уменьшить нагрузку на бизнес. Предлагается ограничить влияние регуляторов.

Также мы писали, что в Украине в конце мая 2024 года наблюдается стремительное подорожание садовой земляники. Причиной роста цен стала неблагоприятная погода.

Кабинет министров
страхование
зерно
экономика
бизнес
аграрии
финансы

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