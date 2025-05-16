Уряд планує переглянути прожитковий мінімум — що зміниться для українців

Людина тримає у руках гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні планують здійснити реформу, в межах якої змінять підходи до прожиткового мінімуму. Наразі в уряді тривають дискусії щодо цього питання.

Про це під час виступу у Верховній Раді 16 травня 2025 року заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Так, глава уряду, відповідаючи на запитання про законопроєкти депутатів щодо підвищення прожиткового мінімуму, зазначив, що ця реформа "має відбутися".

"Ми отримали пакет законів. Ґрунтовні зміни, ми їх вивчаємо, буквально вчора з ними ознайомлювався, обговорюємо", — сказав прем'єр.

При цьому Шмигаль зауважив, що уряд розглядає можливість не лише цієї, а й інших соціальних реформ.

"Декілька соціальних реформ ми маємо зайти разом і проголосувати відповідне законодавство", — підкреслив Денис Шмигаль

Замороження соціальних стандартів в Україні

У липні 2024 року уряд схвалив бюджетну декларацію, у якій запропонував розмір прожиткового мінімуму та рівень забезпечення прожиткового мінімуму до 2028 року залишити на рівні 2024-го. Так, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць в Україні становитиме:

для дітей віком до шести років — 2 563 грн;

для дітей віком від шести до 18 років — 3 196 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для громадян, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Натомість мінімальна зарплата в період з 2025 по 2027 роки перебуватиме на рівні 8 тис. грн.

Нагадаємо, у лютому 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати в Україні. Але народний депутат Ярослав Железняк нещодавно пояснив, чому не варто сподіватися на те, що цей показник зросте.

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