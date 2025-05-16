Правительство планирует пересмотреть прожиточный минимум — что изменится для украинцев

Человек держит в руках деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине планируют осуществить реформу, в рамках которой изменят подходы к прожиточному минимуму. Сейчас в правительстве продолжаются дискуссии по этому вопросу.

Об этом во время выступления в Верховной Раде 16 мая 2025 года заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Так, глава правительства, отвечая на вопрос о законопроектах депутатов по повышению прожиточного минимума, отметил, что эта реформа "должна состояться".

"Мы получили пакет законов. Основательные изменения, мы их изучаем, буквально вчера с ними ознакомился, обсуждаем", — сказал премьер.

При этом Шмыгаль отметил, что правительство рассматривает возможность не только этой, но и других социальных реформ.

"Несколько социальных реформ мы должны зайти вместе и проголосовать соответствующее законодательство", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Заморозка социальных стандартов в Украине

В июле 2024 года правительство одобрило бюджетную декларацию, в которой предложило размер прожиточного минимума и уровень обеспечения прожиточного минимума до 2028 года оставить на уровне 2024-го. Так, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в Украине составит:

для детей в возрасте до шести лет — 2 563 грн;

для детей в возрасте от шести до 18 лет — 3 196 грн;

для трудоспособных граждан — 3 028 грн;

для граждан, утративших трудоспособность — 2 361 грн.

А минимальная зарплата в период с 2025 по 2027 годы будет на уровне 8 тыс. грн.

Напомним, в феврале 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении минимальной зарплаты в Украине. Но народный депутат Ярослав Железняк недавно объяснил, почему не стоит надеяться на то, что этот показатель вырастет.

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