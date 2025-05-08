Зарплати в Україні — коли бюджетникам підвищать доходи у 2025 році

Людина тримає гаманець з картками та грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна служба статистики України оприлюднила індекс інфляції за березень 2025 року, від чого залежить можливість здійснення індексації заробітної плати працівників бюджетної сфери. Відомо, чи дозволить відповідний показник осучаснити оклади українцям у травні 2025 року.

Це прописано у статті 34 закону "Про Державний бюджет на 2025 рік".

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Згідно з нормами статті, визначення індексу споживчих цін для індексації доходів громадян має здійснюватися наростаючим підсумком з січня 2025 року, а не грудня 2024 року, як було раніше. Його приймають за 1% або 100%.

Однак Міністерство соціальної політики у рекомендації роз’яснило, що обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком для осучаснення зарплати повинне проводитися з лютого 2025 року. Відповідну позицію підтримала також Державна служба праці.

Таким чином, січень поточного року вважається "базовим" для всіх бюджетників, незалежно від місяця останнього підвищення посадового окладу. Сума індексації, яка виникла станом на грудень минулого року, — з 1 січня цього року обнулилася.

Чи відбудеться індексація зарплат у травні

Як повідомляє профільне видання "Бухгалтер", відповідно до правил, право на здійснення осучаснення заробітної плати може виникати тоді, коли величина індексу споживчих цін, оприлюднена Держстатом, наростаючим підсумком перевищує рівень індексації у 103%.

У результаті підрахунку, у травні приріст індексу споживчих цін наростаючим підсумком на основі індексу за березень не дотягує до порогу індексації (1,008 лютий х 1,015 березень х 100 = 102,3 % < 103,0 %).

У зв'язку з цим зарплати бюджетників залишаться на колишньому рівні — у травні індексації не буде.

У 2025 році обчислення індексу споживчих цін наростаючим підсумком продовжиться, тому осучаснення окладів відбудеться тоді, коли показник перевищить поріг індексації.

"Можливо, це відбудеться в червні. Але про це ми дізнаємось на початку травня, саме тоді Держстат опублікує індекс інфляції за квітень. Тож вже у травні будемо говорити про можливу червневу індексацію", — пояснили фахівці.

Раніше ми повідомляли, кому з педагогів роботодавці готові платити по 30 тис. грн у травні 2025 року. На такий дохід можуть розраховувати вчителі математики та української мови.

Також розповідали про те, що чекає на мінімальну зарплату у 2026 році. Нині рівень "мінімалки", від чого залежать оклади бюджетників, становить 8 тис. грн.