Выплаты от UNHCR Ukraine — кому доступна помощь в августе

Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из украинских городов организация UNHCR Ukraine объявила регистрацию на выплаты по программе многоцелевой программы поддержки граждан. Средства могут получить уязвимые категории украинцев.

Об этом сообщают представители UNHCR Ukraine в Telegram.

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Финансовую помощь на этот раз можно оформить в городе Лебедин Сумской области. Гражданам нужно подпадать под определенные правила и иметь необходимые документы.

По условиям программы, организация предоставит средства только тем, кто был вынужден переезжать из-за агрессии России. Каждый член домохозяйства сможет получить сумму в 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн в течение трех месяцев).

Заявки на денежную помощь смогут подать две категории граждан, если не получали аналогичную поддержку от других украинских или международных фондов за последние три месяца:

переселенцы, которые либо выехали из дома, либо вернулись на предыдущий адрес проживания не более чем полгода назад;

граждане, которые решили вернуться в Украину из-за границы после вынужденного выезда в начале полномасштабной войны.

В приоритете на выплаты будут переселенцы и беженцы без вышеупомянутых требований по срокам перемещения, если имеются уязвимости:

в семье есть только мать или отец, которые воспитывают малолетних детей или на содержании есть пожилые люди (более 55 лет);

в домохозяйстве есть только лица пожилого возраста, которые занимаются воспитанием детей до 18 лет;

в семье есть лица, у которых диагностированы тяжелые болезни или инвалидность.

Среди требований — ежемесячный доход заявителей на одного человека в семье не должен превышать 5,4 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Получить финпомощь от UNHCR Ukraine можно будет в г. Лебедин по адресу: площадь Соборная 32. Регистрация в понедельник, 4 августа, доступна по предварительной записи.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

В течение августа 2025 года организация также будет открывать регистрацию на помощь в других городах области.

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