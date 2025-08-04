Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы UNHCR Ukraine выплатит по 10,8 тыс. грн в августе — детали

UNHCR Ukraine выплатит по 10,8 тыс. грн в августе — детали

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 08:00
Выплаты от UNHCR Ukraine — кому доступна помощь в августе
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из украинских городов организация UNHCR Ukraine объявила регистрацию на выплаты по программе многоцелевой программы поддержки граждан. Средства могут получить уязвимые категории украинцев.

Об этом сообщают представители UNHCR Ukraine в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Для кого предусмотрена международная денежная помощь

Финансовую помощь на этот раз можно оформить в городе Лебедин Сумской области. Гражданам нужно подпадать под определенные правила и иметь необходимые документы.

По условиям программы, организация предоставит средства только тем, кто был вынужден переезжать из-за агрессии России. Каждый член домохозяйства сможет получить сумму в 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн в течение трех месяцев).

Заявки на денежную помощь смогут подать две категории граждан, если не получали аналогичную поддержку от других украинских или международных фондов за последние три месяца:

  • переселенцы, которые либо выехали из дома, либо вернулись на предыдущий адрес проживания не более чем полгода назад;
  • граждане, которые решили вернуться в Украину из-за границы после вынужденного выезда в начале полномасштабной войны.

В приоритете на выплаты будут переселенцы и беженцы без вышеупомянутых требований по срокам перемещения, если имеются уязвимости:

  • в семье есть только мать или отец, которые воспитывают малолетних детей или на содержании есть пожилые люди (более 55 лет);
  • в домохозяйстве есть только лица пожилого возраста, которые занимаются воспитанием детей до 18 лет;
  • в семье есть лица, у которых диагностированы тяжелые болезни или инвалидность.

Среди требований — ежемесячный доход заявителей на одного человека в семье не должен превышать 5,4 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Получить финпомощь от UNHCR Ukraine можно будет в г. Лебедин по адресу: площадь Соборная 32. Регистрация в понедельник, 4 августа, доступна по предварительной записи.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

В течение августа 2025 года организация также будет открывать регистрацию на помощь в других городах области.

Ранее мы писали, что БФ "Каритас Донецк в г. Днепр" принимает заявки на финпомощь по проекту "REMARKET". Он рассчитан на граждан, которые хотят заниматься предпринимательством во время военного положения.

Также мы рассказывали, что в Николаевском регионе гражданам доступна регистрация в программе от Украинского Красного Креста. Она предусматривает предоставление средств на бизнес в 100 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации