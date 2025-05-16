Выплаты от UNHCR — кому выплачивают по 10,8 тыс. грн в мае

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года некоторые граждане могут получить финпомощь в рамках программы многоцелевой помощи от UNHCR Ukraine. Выплаты доступны для жителей Харьковской области.

Об этом рассказали в пресс-службе представительства UNHCR в Telegram-канале.

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По информации организаторов, зарегистрироваться на финансовую помощь от UNHCR могут эвакуированные жители Харьковской области.

"Многоцелевая программа помощи от UNHCR — это единовременная денежная помощь людям, выехавшим из регионов, пострадавших от военных действий", — отмечается в сообщении.

Речь идет о гражданах:

внутренне перемещенных лицах (которые переместились в течение последних шести месяцев в пределах страны) и не получали помощь ранее за последние три месяца;

людях, которые вернулись домой после вынужденного перемещения в пределах страны или за границу из-за военных действий, начиная с 24 февраля 2022 года, и не получали помощь за последние три месяца.

Обратиться семьям за помощью можно в случае:

низкого дохода — менее 5,4 тыс. грн;

наличия одного из критериев уязвимости:

- неполная семья (есть только отец/мать), где есть несовершеннолетние дети или лица пожилого возраста;

- семья, где из старших есть только лица пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

- семья с лицами с тяжелыми болезнями/инвалидностью.

"Внимание! Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — сообщают организаторы.

Сумма помощи и как получить

Средства предоставят в размере 10,8 тыс. грн для каждого члена семьи, то есть по 3,6 тыс. грн за три месяца.

Подробная информация о программе, условия подачи заявки и адреса пунктов сбора доступны на портале партнера UNHCR БФ "Право на защиту".



Ранее мы писали, кому будут выплачивать деньги в рамках эксперимента по предоставлению объединенной социальной помощи. Она призвана заменить несколько отдельных выплат в одну, однако более весомую.



Также сообщали, что в мае этого года некоторым гражданам доступна помощь от Украинского Красного Креста. Согласно программе, можно получить 29 тыс. грн.