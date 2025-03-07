Выплаты от UNHCR — кто и где получит 10,8 тыс. грн в марте

Человек держит денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые жители Сумской области смогут получить материальную помощь в размере 10,8 тыс. грн от UNHCR (Агентство ООН по делам беженцев). Зарегистрироваться смогут жители одной из громад 10 марта 2025 года.

Об этом сообщают представители UNHCR в Telegram-канале.

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Условия программы материальной помощи

Через несколько дней стартует регистрация на выплаты от Агентства ООН по делам беженцев, работающего в партнерстве с БФ "Право на защиту", для жителей Тростянецкой громады Сумской области.

По правилам программы, помощь окажут таким категориям граждан, пострадавших из-за агрессии РФ:

лица, которые были вынуждены покидать свои дома в течение последних полгода;

лица, которые после вынужденного выезда вернулись домой из других регионов или из-за рубежа от 24 февраля 2022 года.

Важно иметь один из критериев уязвимости, дающих право на выплаты:

в семье есть несовершеннолетние дети и пожилые люди, есть только кто-то один из родителей (мать/отец/опекун);

в семье пожилые люди воспитывают несовершеннолетнего одного ребенка/несколько детей;

в семье есть тяжелобольные/люди с инвалидностью.

Также должно быть шатким финансовое состояние претендентов на помощь. А именно: доход на одного человека в домохозяйстве не может превышать 5,4 тыс. грн в месяц.

"Внимание! Лица, которые получали денежную помощь от международных организаций как ВПЛ (и с момента получения прошло более трех месяцев) и после вынужденного перемещения из-за военных действий вернулись к своему постоянному месту жительства в пределах Украины или из-за рубежа, могут подать заявку, если имеют уязвимость", — добавили организаторы.

Размер помощи от UNHCR и как зарегистрироваться

Если человек будет подпадать под вышеуказанные правила, ему выплатят по 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн за три месяца). На такую сумму будут иметь право все члены семьи.

Зарегистрироваться на получение помощи от UNHCR в Сумской области можно будет с 10 марта 2025 года.

"Запись в очередь для приема в г. Тростянец на 10 марта 2025 (понедельник), регистрация происходит по номеру телефона", — говорится в сообщении.

Подать заявку и уточнить свой номер в очереди можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы: 063 182 68 38 (пн-пт 9:00 — 16:00).

Ранее мы рассказывали о возможности получить выплаты по проекту Remarket. Денежная помощь в 14 тыс. грн доступна исключительно в Ивано-Франковской области.

Также мы писали, что в трех областях открыта регистрация на оказание помощи в рамках программы от австрийской БФ "Каритас". Средства смогут получить граждане из числа внутренних переселенцев.