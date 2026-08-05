Выплаты от УВКБ ООН: где и как можно оформить помощь в 12 300 грн тем, кому 60+

Пожилой мужчина, деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года в ряде областей граждане, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны, смогут получить денежную помощь от UNHCR Ukraine — Агентства ООН по делам беженцев. В частности, воспользоваться этой возможностью могут некоторые уязвимые категории жителей Сумской области.

О том, как получить помощь от организации, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Кому UNHCR выплатит денежную помощь

По информации организации, жители Сумской области, которая регулярно подвергается интенсивным атакам со стороны РФ, могут оформить финансовую помощь по обновленным правилам в рамках плана гуманитарных нужд и реагирования на текущий год. В частности, 5–6 августа открыта регистрация для граждан в городах Бурынь и Лебедин.

Рассчитывать на финансовую поддержку могут граждане, имеющие статус внутренне перемещенного лица или беженца. Выплаты будут предоставлены:

Людям, которые за последние 45 дней эвакуировались из-за угрозы жизни и здоровью; Лицам, пострадавшим в результате атак и включенным в списки пострадавших, представленные местными властями; Переселенцам, находящимся в длительном перемещении (до шести месяцев) и имеющим повышенную уязвимость; Людям, вернувшимся на место постоянного проживания или в Украину после выезда за пределы страны (не ранее чем три месяца назад и не позднее чем один год назад).

В рамках программы предусмотрено предоставление двух видов денежной помощи в зависимости от ситуации и продолжительности перемещения: 10 800 и 12 300 грн.

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Также важно учитывать ограничения:

общий доход не должен превышать 8 300 грн на каждого члена домохозяйства в месяц;

на право на выплаты будет влиять близость к фронту, уровень условий проживания, состав домохозяйства, наличие уязвимых групп (пенсионеры, безработные, не имеющие права на пенсию, люди с инвалидностью, многодетные семьи).

Как подать заявку на получение денежной помощи

Граждане, желающие подать заявку на денежную помощь от UNHCR Ukraine, должны позвонить по номеру: 063 182 68 38. В этих двух городах прием граждан будет проходить в разные даты.

"Открыта запись в очередь на прием в г. Буринь 5 августа и в г. Лебедин 6 августа 2026 года (четверг), регистрация осуществляется по телефону", — говорится в сообщении.

Также необходимо будет собрать следующий пакет документов (оригиналы):

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку ВПЛ/другое подтверждение перемещения;

свидетельство о рождении детей;

банковскую карту главы домохозяйства (IBAN).

документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

В организации сообщили, что в других населенных пунктах также позже откроется возможность подать заявку.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что летом украинцы могут оформить помощь от БФ "Каритас Украины". Речь идет о реализации программы при финансовой поддержке Соединенных Штатов. Выплаты будут доступны только внутренним переселенцам, которые недавно покинули свои дома из-за угроз, связанных с войной.

Также Новини.LIVE писали о том, что жители Днепропетровской, Одесской, Черниговской и Киевской областей могут принять участие в программе финансовой помощи, предусматривающей предоставление грантов в размере до 2 600 долларов. На выплаты могут рассчитывать уязвимые группы граждан, пострадавшие от войны.