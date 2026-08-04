Виплати від Червоного Хреста: хто і де може отримати 12 300 грн у серпні

Жінка похилого віку з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року українці мають можливість зареєструватися у програмі фінансової допомоги від Українського Червоного Хреста — найбільшої гуманітарної та благодійної організації в країні, що захищає життя людей, допомагає постраждалим від війни, а також підтримує тих, хто потребує допомоги. Йдеться відразу про кілька напрямків підтримки.

Про те, де можна оформити грошову допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Кому доступна фінансова допомога від Червоного Хреста

За інформацією організації, у рамках програми передбачені кілька видів фінансової підтримки від Українського Червоного Хреста. Зокрема, оформити її можна у Запоріжжі та Запорізькій області.

"Друзі, останнім часом ми отримуємо багато запитань щодо можливості отримання грошової допомоги від Українського Червоного Хреста. Тому підготували для вас актуальну інформацію щодо програм грошової допомоги, які наразі діють саме у Запоріжжі та Запорізькій області", — пояснюють організатори.

У серпні 2026 року доступні два види грошової допомоги:

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Виплати для евакуйованих громадян

Реєстрація на призначення допомоги відбувається прямо в Евакуаційному центрі у Запоріжі разом з оформленням документів. Йдеться про тих, хто вимушено виїхав з небезпечних територій упродовж 45 днів. Такий вид допомоги повинен покрити базові витрати у перші місяці евакуації та підтримати в адаптації. Виплати надаються разово і розраховані на тримісячний період.

Виплати для осіб, які постраждали через обстріли

Реєстрацію на таку грошову допомогу проводять за списками, які були сформовані та подані органами місцевої влади та громадами.

Йдеться про тих, у кого ворожі атаки зруйнували чи пошкодили житло, а також про родини, члени яких були поранені чи загинули від обстрілів. Допомогу надають разово на три місяці.

Як отримати фінансову допомогу та розміри виплат

Згідно з раніше оприлюдненими умовами, у рамках програми підтримки від Червоного Хреста передбачаються такі розміри виплат:

для евакуйованих громадян протягом 45 днів — 12 300 грн;

для людей, які безпосередньо постраждали від атак — 12 300 грн;

Також в організації зауважили, що Громадський Центр не здійснює самостійно реєстрацію на фіндопомогу для постраждалих від атак. Одержати виплати можуть особи, дані щодо яких передали Українському Червоному Хресту уповноважені органи.

Там додали, що у разі появи нових програм фінпідтримки або змін у порядку реєстрації — повідомлять про це на інформаційних ресурсах.

Деталі щодо можливості оформлення грошової допомоги можна уточнити за номером: 050-316-24-37

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у серпні цього року представники БФ "Карітас України" надають підтримку в одній з прифронтових областей. Отримати виплати можуть громадяни, які вимушено залишили свої оселі в небезпечних районах. За програмою, можна отримати аграрні гранти на ведення сільського господарства для ВПО.

Також Новини.LIVE писали, що у трьох областях України діє програма фіндопомоги, що реалізують за підтримки Норвезької ради у справах біженців. Вона передбачає надання виплат упродовж трьох місяців у розмірі 4 100 грн. Кошти доступні жителям таких регіонів: Дніпропетровський, Донецький, Харківський.