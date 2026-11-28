Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Родини військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти, можуть отримати додаткові гарантії щодо належних їм виплат. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити правила розпорядження грошовим забезпеченням і його спадкування. Також військовим хочуть дозволити оформлювати документи в електронному вигляді.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Що пропонують змінити для військових та їхніх родин

Відповідні положення містить законопроєкт №16239 "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей правового та соціального захисту окремих категорій військовослужбовців".

Основна частина документа стосується проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства. Водночас окремі норми можуть вплинути на права українських захисників та їхніх близьких.

Зокрема, ініціатива передбачає:

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можливість оформлювати особисті розпорядження в електронному вигляді;

зміну правил зберігання таких документів;

врегулювання порядку спадкування невиплаченого грошового забезпечення.

Військовим дозволять оформлювати розпорядження онлайн

За чинних умов військовослужбовець може опинитися далеко від нотаріуса або не мати можливості швидко оформити необхідні документи через виконання бойових завдань. При цьому життєві обставини можуть змінюватися: створюється сім'я, народжуються діти, змінюється склад родини.

Щоб спростити цю процедуру, автори законопроєкту пропонують дозволити військовим складати особисті розпорядження не лише на папері, а й в електронному форматі. Для цього потрібно буде використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Йдеться про два види документів:

розпорядження щодо виплати грошового забезпечення на випадок полону, захоплення заручником, інтернування або зникнення безвісти;

розпорядження щодо отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця.

Електронний документ матиме таку саму юридичну силу, як і паперовий оригінал. Додатково засвідчувати підпис командира військової частини або нотаріуса не доведеться.

Таким чином, військовослужбовець зможе самостійно визначити, кому та в яких частках мають виплачувати належні йому кошти. Для цього знадобляться КЕП і доступ до відповідної інформаційної системи.

Яке розпорядження матиме перевагу

Законопроєкт також визначає порядок дії кількох особистих розпоряджень. Згідно із запропонованими змінами, кожен новий документ скасовуватиме попередній незалежно від того, у якій формі його було оформлено.

Наприклад, спочатку військовослужбовець міг скласти паперове розпорядження, за яким виплати мали отримувати його батьки. Згодом він одружився та оформив новий документ в електронному вигляді, визначивши отримувачкою дружину.

Паперові розпорядження зберігатимуться в особових справах військових, а електронні — у відповідних інформаційно-комунікаційних системах.

Водночас у запропонованому механізмі залишається важливе питання: як саме перевірятимуть, який документ був оформлений останнім. Якщо паперові та електронні розпорядження не матимуть єдиного механізму обліку, це може призвести до суперечок між родичами щодо права на отримання виплат.

У разі загибелі військовослужбовця такі конфлікти можуть затягнутися на роки та стосуватися значних сум одноразової грошової допомоги.

Невиплачені гроші зниклих безвісти військових пропонують включати до спадщини

Ще одна важлива частина законопроєкту стосується грошового забезпечення військовослужбовців, які зникли безвісти, потрапили в полон, стали заручниками або були інтерновані в нейтральних державах.

Автори ініціативи пропонують закріпити правило, за яким частина виплат, щодо якої військовослужбовець не залишив особистого розпорядження, зберігатиметься за ним.

Наприклад, військовий може визначити, що в разі його зникнення безвісти певну частину грошового забезпечення отримуватиме дружина. Водночас щодо решти коштів він не залишив жодних вказівок.

У такому разі частина виплат, не охоплена особистим розпорядженням, залишатиметься за самим військовослужбовцем. Якщо згодом буде офіційно зареєстровано його смерть, ці кошти включатимуться до складу спадщини.

Це означає, що належні військовому, але не отримані за життя гроші зможуть перейти до його спадкоємців у встановленому законом порядку.

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