Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Семьи военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести, могут получить дополнительные гарантии в отношении причитающихся им выплат. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий изменить правила распоряжения денежным обеспечением и его наследования. Также военным хотят разрешить оформлять документы в электронном виде.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Что предлагают изменить для военных и их семей

Соответствующие положения содержатся в законопроекте №16239 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей правовой и социальной защиты отдельных категорий военнослужащих".

Основная часть документа касается прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства. В то же время отдельные нормы могут повлиять на права украинских защитников и их близких.

В частности, инициатива предусматривает:

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возможность оформлять личные распоряжения в электронном виде;

изменение правил хранения таких документов;

урегулирование порядка наследования невыплаченного денежного довольствия.

Военным разрешат оформлять распоряжения онлайн

В нынешних условиях военнослужащий может оказаться вдали от нотариуса или не иметь возможности быстро оформить необходимые документы из-за выполнения боевых задач. При этом жизненные обстоятельства могут меняться: создается семья, рождаются дети, меняется состав семьи.

Чтобы упростить эту процедуру, авторы законопроекта предлагают разрешить военнослужащим составлять личные распоряжения не только на бумаге, но и в электронном формате. Для этого потребуется использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Речь идет о двух видах документов:

распоряжение о выплате денежного обеспечения в случае плена, захвата в заложники, интернирования или пропажи без вести;

распоряжение о получении единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего.

Электронный документ будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный оригинал. Дополнительно заверить подпись командира воинской части или нотариуса не потребуется.

Таким образом, военнослужащий сможет самостоятельно определить, кому и в каких долях должны выплачиваться причитающиеся ему средства. Для этого понадобятся КЭП и доступ к соответствующей информационной системе.

Какое распоряжение будет иметь преимущественную силу

Законопроект также определяет порядок действия нескольких личных распоряжений. Согласно предложенным изменениям, каждый новый документ отменяет предыдущий независимо от того, в какой форме он был оформлен.

Например, сначала военнослужащий мог составить бумажное распоряжение, согласно которому выплаты должны были получать его родители. Впоследствии он женился и оформил новый документ в электронном виде, указав в качестве получателя свою супругу.

Бумажные распоряжения будут храниться в личных делах военнослужащих, а электронные — в соответствующих информационно-коммуникационных системах.

В то же время в предложенном механизме остается важный вопрос: как именно будут проверять, какой документ был оформлен последним. Если бумажные и электронные распоряжения не будут иметь единого механизма учета, это может привести к спорам между родственниками относительно права на получение выплат.

В случае гибели военнослужащего такие конфликты могут затянуться на годы и касаться значительных сумм единовременной денежной помощи.

Невыплаченные деньги пропавших без вести военных предлагают включать в наследство

Еще одна важная часть законопроекта касается денежного обеспечения военнослужащих, пропавших без вести, попавших в плен, ставших заложниками или интернированных в нейтральных государствах.

Авторы инициативы предлагают закрепить правило, согласно которому часть выплат, в отношении которой военнослужащий не оставил личного распоряжения, будет сохраняться за ним.

Например, военнослужащий может определить, что в случае его пропажи без вести определенную часть денежного довольствия будет получать супруга. В то же время в отношении остальных средств он не оставил никаких указаний.

В таком случае часть выплат, не охваченная личным распоряжением, останется у самого военнослужащего. Если впоследствии будет официально зарегистрирована его смерть, эти средства будут включены в состав наследства.

Это означает, что причитающиеся военнослужащему, но не полученные при жизни деньги смогут перейти к его наследникам в установленном законом порядке.

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