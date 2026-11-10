Пенсійне посвідчення та гроші на військовій формі. Фото: АрміяInform

Після смерті військового пенсіонера його родичі можуть претендувати на невиплачену пенсію чи оформити спадщину. Це дві різні процедури зі своїми правилами та строками. Якщо члени сім’ї звернуться до Пенсійного фонду вчасно, належні померлому кошти можуть розподілити між ними порівну. В інших випадках гроші входять до спадщини, а право на них визначають за заповітом або законом.

Про це розповіли фахівці Мережі права, передають Новини.LIVE.

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Хто має право отримати невиплачену пенсію військового

Після смерті військовослужбовця або військового пенсіонера родичі можуть отримати пенсію, яку він не встиг забрати за життя.

Право на такі кошти мають члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на момент його смерті. Також виплату можуть отримати непрацездатні родичі, які перебували на його утриманні, навіть якщо вони жили окремо. У такому разі потрібно підтвердити факт утримання.

Звернутися за невиплаченою пенсією до Пенсійного фонду України необхідно протягом шести місяців після смерті пенсіонера.

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Якщо кілька членів сім’ї мають право на таку виплату та вчасно подали заяви, гроші між ними розподіляють порівну.

Коли пенсія померлого стає спадщиною

Якщо родичі не звернулися за невиплаченою пенсією протягом шести місяців або немає осіб, які мають право отримати її безпосередньо через Пенсійний фонд, відповідна сума включається до спадщини.

У такому випадку оформлення відбувається через нотаріуса за правилами Цивільного кодексу України.

За законом до першої черги спадкоємців належать:

діти померлого;

чоловік або дружина, які пережили його;

батьки.

Якщо немає заповіту чи інших підстав для зміни розподілу, спадкоємці однієї черги отримують рівні частки спадщини.

Таким чином, розподіл невиплаченої пенсії через Пенсійний фонд і спадкування цієї суми через нотаріуса відбуваються за різними правилами.

Які документи потрібні для отримання пенсії померлого

Перелік документів залежить від того, чи оформлюється невиплачена пенсія через Пенсійний фонд, чи спадщина через нотаріуса.

Для звернення до Пенсійного фонду зазвичай необхідні:

паспорт заявника та РНОКПП;

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документи, які підтверджують родинні відносини;

підтвердження спільного проживання або перебування на утриманні, якщо це необхідно;

пенсійне посвідчення померлого за наявності;

банківські реквізити для отримання коштів.

Заяву можна подати через електронні сервіси Пенсійного фонду. Однак залежно від обставин можуть знадобитися додаткові документи.

Якщо невиплачена пенсія вже стала частиною спадщини, оформлення відбувається через нотаріуса.

У такому випадку можуть знадобитися:

свідоцтво про смерть;

документи про родинні відносини;

паспорт та РНОКПП спадкоємця;

інформація від Пенсійного фонду про суму невиплаченої пенсії;

документи, які підтверджують прийняття спадщини у встановлений строк.

Як відбувається розподіл пенсії між родичами

Щоб отримати кошти померлого військового пенсіонера, насамперед потрібно визначити, який саме вид виплати оформлюється.

Якщо пенсіонер не отримав пенсію за останній місяць або за кілька попередніх місяців, йдеться про невиплачену пенсію. У такому випадку родичі можуть звернутися безпосередньо до Пенсійного фонду, якщо мають відповідне право.

Якщо шестимісячний строк пропущено або немає членів сім’ї, які можуть отримати гроші через ПФУ, необхідно оформлювати спадщину через нотаріуса.

Якщо на виплату претендують кілька членів сім’ї, які вчасно звернулися до Пенсійного фонду, кошти розподіляють між ними порівну.

Якщо ж пенсія входить до спадщини, частки визначаються відповідно до заповіту або правил спадкування за законом.

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Також Новини.LIVE писали, що деяким категоріям пенсіонерів будуть доплачувати підвищену суму щомісячної надбавки. Їх отримають ті, хто утримує непрацездатних родичів. Скористатися правом на такий вид доплати можуть виключно колишні військові.