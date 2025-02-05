Доставка на Укрпошті у 2025 році — як довго клієнти чекатимуть на посилку

Укрпошта витратила мільярд гривень заради клієнтів — що змінилося
На Укрпошті з'явився на 100% автоматизований процес зі сортування посилок. В компанії обіцяють, що тепер клієнти отримуватимуть відправлення набагато швидше.
Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський.
"Закінчилася епоха "синеньких халатиків" та ручного сортування посилок. Ми встановили останні в країні автоматичні сортувальні лінії в Миколаєві та Запоріжжі, а я, відповідно, виконав одну зі своїх головних обіцянок", — йдеться в його дописі.
На модернізацію Укрпошта витратила 1 млрд грн з власних активів. Тож наразі повністю автоматизовані лінії працюють у семи ключових хабах:
- Київ-Правий;
- Київ-Лівий;
- в Одесі;
- у Харкові;
- у Хмельницькому;
- у Львові;
- у Дніпрі.
Натомість в 17 логістичних центрах по країні використовуються напівавтоматизовані лінії.
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На Укрпошті запрацювала автоматизована лінія обробки посилок. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook
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На Укрпошті запрацювала автоматизована лінія обробки посилок. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook
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На Укрпошті запрацювала автоматизована лінія обробки посилок. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook
Нове устаткування працюватиме на програмному забезпеченні українського виробництва, придбати яке виявилося уп'ятеро дешевше, ніж за кордоном.
Тим часом у Міністерстві розвитку громад та територій зауважили, що посилки, відправлені з одного міста, прибуватимуть в інше вже наступного дня після відправки.
"Швидкість же обробки сягатиме п’яти посилок за секунду. Загалом, швидкість та точність обробки відправлень збільшиться у вісім разів", — розповіли у відомстві.
Водночас гендиректор Укрпошти обіцяє, що на цьому впровадження новинок для клієнтів не зупиниться.
"Протягом першого кварталу ми впровадимо систему, завдяки якій у новому застосунку ви бачитимете шлях посилки та дату доставки ще в момент відправлення", — повідомив Ігор Смілянський.
До слова, нещодавно "Нова пошта" запустила корисну послугу, яку точно оцінять українські захисники. Так, для військових вартість доставки посилок коштуватиме лише 1 грн.
Також ми розповідали, що в Україні може з'явитися абсолютно новий податок вже у 2025 році. Через це зміниться вартість усіх посилок з-за кордону.
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