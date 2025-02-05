Доставка на Укрпошті у 2025 році — як довго клієнти чекатимуть на посилку

Працівниця Укрпошти на сортувальній лінії в одному з хабів компанії. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

На Укрпошті з'явився на 100% автоматизований процес зі сортування посилок. В компанії обіцяють, що тепер клієнти отримуватимуть відправлення набагато швидше.

Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський.

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"Закінчилася епоха "синеньких халатиків" та ручного сортування посилок. Ми встановили останні в країні автоматичні сортувальні лінії в Миколаєві та Запоріжжі, а я, відповідно, виконав одну зі своїх головних обіцянок", — йдеться в його дописі.

На модернізацію Укрпошта витратила 1 млрд грн з власних активів. Тож наразі повністю автоматизовані лінії працюють у семи ключових хабах:

Київ-Правий;

Київ-Лівий;

в Одесі;

у Харкові;

у Хмельницькому;

у Львові;

у Дніпрі.

Натомість в 17 логістичних центрах по країні використовуються напівавтоматизовані лінії.

На Укрпошті запрацювала автоматизована лінія обробки посилок. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

На Укрпошті запрацювала автоматизована лінія обробки посилок. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

На Укрпошті запрацювала автоматизована лінія обробки посилок. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook 1 / 3

Нове устаткування працюватиме на програмному забезпеченні українського виробництва, придбати яке виявилося уп'ятеро дешевше, ніж за кордоном.

Тим часом у Міністерстві розвитку громад та територій зауважили, що посилки, відправлені з одного міста, прибуватимуть в інше вже наступного дня після відправки.

"Швидкість же обробки сягатиме п’яти посилок за секунду. Загалом, швидкість та точність обробки відправлень збільшиться у вісім разів", — розповіли у відомстві.

Водночас гендиректор Укрпошти обіцяє, що на цьому впровадження новинок для клієнтів не зупиниться.

"Протягом першого кварталу ми впровадимо систему, завдяки якій у новому застосунку ви бачитимете шлях посилки та дату доставки ще в момент відправлення", — повідомив Ігор Смілянський.

До слова, нещодавно "Нова пошта" запустила корисну послугу, яку точно оцінять українські захисники. Так, для військових вартість доставки посилок коштуватиме лише 1 грн.

Також ми розповідали, що в Україні може з'явитися абсолютно новий податок вже у 2025 році. Через це зміниться вартість усіх посилок з-за кордону.