Доставка на Укрпочте в 2025 году — как долго клиенты будут ждать посылку

Работница Укрпочты на сортировочной линии в одном из хабов компании. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины/Facebook

На "Укрпочте" появился на 100% автоматизированный процесс по сортировке посылок. В компании обещают, что теперь клиенты будут получать отправления гораздо быстрее.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский.

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"Закончилась эпоха "синеньких халатиков" и ручной сортировки посылок. Мы установили последние в стране автоматические сортировочные линии в Николаеве и Запорожье, а я соответственно выполнил одно из своих главных обещаний", — говорится в его собщении.

На модернизацию "Укрпочта" потратила один млрд грн из собственных активов. Поэтому сейчас полностью автоматизированные линии работают в семи ключевых хабах:

Киев-Правый;

Киев-Левый;

в Одессе;

в Харькове;

в Хмельницком;

во Львове;

в Днепре.

А в 17 логистических центрах по стране используются полуавтоматизированные линии.

На Укрпочте заработала автоматизированная линии обработки посылок. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины/Facebook

На Укрпочте заработала автоматизированная линии обработки посылок. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины/Facebook

На Укрпочте заработала автоматизированная линии обработки посылок. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины/Facebook 1 / 3

Новое оборудование будет работать на программном обеспечении украинского производства, приобрести которое оказалось в пять раз дешевле, чем за рубежом.

Между тем в Министерстве развития общин и территорий отметили, что посылки, отправленные из одного города, будут прибывать в другой уже на следующий день после отправки.

"Скорость же обработки будет достигать пяти посылок в секунду. В общем, скорость и точность обработки отправлений увеличится в восемь раз", — рассказали в ведомстве.

В то же время гендиректор "Укрпочты" обещает, что на этом внедрение новинок для клиентов не остановится.

"В течение первого квартала мы внедрим систему, благодаря которой в новом приложении вы будете видеть путь посылки и дату доставки еще в момент отправления", — написал Игорь Смелянский.

К слову, недавно "Новая почта" запустила полезную услугу, которую точно оценят украинские защитники. Так, для военных стоимость доставки посылок будет стоить всего 1 грн.

Также мы рассказывали, что в Украине может появиться совершенно новый налог уже в 2025 году. Из-за этого изменится стоимость всех посылок из-за рубежа.