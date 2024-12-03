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"Зимова єПідтримка" для пенсіонерів — як отримати виплати

3 грудня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати за програмою Зимова єПідтримка — коли Укрпошта почне видавати гроші пенсіонерам
Жінка поважного віку. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

У відділеннях національного поштового оператора "Укрпошта" з 4 грудня 2024 року стартують виплати у розмірі 1 тис. гривень за програмою "Зимова єПідтримка" для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Працівники компанії допоможуть обрати товар, який можна буде оплатити цими коштами.

Про це розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

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 Детальніше про виплати за програмою "Зимова єПідтримка"

За словами керівника компанії, Укрпошта забезпечить виплату коштів за програмою для понад двох мільйонів громадян — пенсіонерів та інвалідів першої та другої групи, яким нараховують соціальні виплати через пошту.

"З 4 грудня Укрпошта починає виплати за програмою "Зимова єПідтримка". Ми не зосереджуємось на питаннях, чи варто, чи ні, а акцентуємо увагу на тому, кому, де і як будемо виплачувати ці кошти та що для цього потрібно", — повідомив Смілянський.

Сам процес нарахування "Зимової єПідтримки" відбудеться автоматично за списками, які передали Укрпошті Міністерство соцполітики та Міністерство економіки.

Як отримати виплати на пошті

Смілянський зауважив, що для отримання виплати на пошті
не потрібно нічого заповнювати, оскільки всі необхідні дії зробить або листоноша, або працівник поштового відділення.

"Все, що потрібно, — це дочекатись візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні, і ми допоможемо вам отримати цю допомогу. Ви вже є у нас у списках, переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки", — йдеться у повідомленні.

Водночас, сама виплата не буде передана у готівці. Кошти можна буде витратити на оплату комунальних рахунків, поповнення мобільного рахунку, купівлю продуктів харчування та побутових товарів, на передплату вітчизняних видань та ліки українського виробництва. Обрати позицію послуги чи товару допоможуть поштові оператори.

У терміналах Укрпошти також можна буде оплатити обрані товари та послуги тим громадянам, які отримали кошти "Зимової єПідтримки" через мобільний застосунок "Дія".

Також 1 тис. гривень можна витрачати частинами, додав очільник Укрпошти.

Як відомо, програма "Зимова єПідтримка" ініційована президентом Володимиром Зеленським і покликана надати соцпідтримку громадянам у зимовий період. Кошти можна витратити на товари та послуги протягом зими.

Нагадаємо, раніше глава держави назвав кількість осіб, які подали заявку на 1 тис. грн у перший день. Тільки у перший день у програмі "Зимова єПідтримка" зареєструвалися понад 2 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що частина українців не змогла подати заявки на "тисячу Зеленського" у перший день реєстрації. Адже сам застосунок "Дія" не витримав кількість охочих.

Укрпошта Дія виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога

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