Укрпошта хоче доставляти товари з Amazon з 2025 року

Склади з посилками з Amazon. Фото: Spiegel.de

Український поштовий оператор "Укрпошта" домовляється з поштовою службою Сполучених Штатів USPS про співпрацю. Компанія планує доставляти в Україну товари з Amazon та інших великих маркеталейсів.

Про це повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський для "Інтерфакс-Україна".

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На якому етапі домовленість Укрпошти та USPS

За словами Смілянського, він особисто їздив у США для проведення переговорів з американською поштовою службою USPS, яка займається наданням послуг з обробки та доставки пошти фізичним та юридичним особам в країні та за її межами. Щойно укладуть угоду, як Amazon відкриється для України. Очікується, що це може статися 2025 року.

"За дрібними пакетами ми вже досягли домовленості з USPS, щодо посилок я розраховую досягти результату до 1 січня. Мені хотілося б щоб у 2025 році ця угода вже працювала. В ідеалі, звичайно, було б добре укласти цю угоду в листопаді, щоб була можливість технологічно підготуватися. Тому такі плани є, і робота за цим напрямом триває", — повідомив керівник поштової компанії.

Очільник Укрпошти зазначив, що відповідна угода дасть змогу зайти в Україну великим маркетплейсам, які поки що недоступні, адже USPS співпрацює з ними усіма.

Він пояснив, чому шукають потужних партнерів та працюють над угодами в інших країнах. Все тому, що тільки-но вони стануть партнерами, одразу можна йти до найбільших маркетплейсів у цих країнах та обговорювати розширення можливостей з нарощування обсягів продажу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні почали розсилати повістки поштою. Голова Укрпошти Ігор Смілянський відповів, який вигляд вона має та яка процедура її отримання.

Також ми писали, що Укрпошта змінила порядок продажу поштових марок, маркованих конвертів та карток у зв’язку з оновленнями в Податковому кодексі України. З жовтня 2024 року на ці товари буде застосовуватися податок на додану вартість у розмірі 20%.