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Укрпочта расширила ассортимент услуг — что изменилось

4 декабря 2024 14:12
Ксения Симонова - Редактор
Укрпочта запустила новый сервис, охвативший 134 страны мира
Отделение почты. Фото: АО "Укрпочта"
Ксения Симонова - Редактор

Почтовый оператор "Укрпочта" запустил новый удобный сервис по доставке паспортов за границу. Соответствующая услуга призвана облегчить получение документов украинцами, уехавшими за пределы страны.

Об этом рассказал гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

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Подробнее о новой услуге Укрпочты

Как отмечается, каждый украинец, ожидающий изготовления загранпаспорта, сможет воспользоваться оперативным заказом доставки документа за фиксированную цену.

Для сервиса по доставке паспортов за границу создали специальную платформу. Там можно оформить услугу и произвести оплату доставки с помощью электронной марки с QR-кодом.

Клиентам предложат следующий алгоритм действий:

  • сначала нужно заказать изготовление загранпаспорта в консульстве;
  • получить специальный номер заказа;
  • выбрать способ доставки через "Укрпочту";
  • заполнить заявку на портале "Укрпочты";
  • отправить вместе с чеком в загранучреждение;
  • ждать доставку с возможностью отслеживания по предоставленному трек-номеру.

Сколько будет стоить доставка паспорта

Ожидается, что "Укрпочта" сможет доставлять паспорта в 134 страны мира по одинаковой стоимости. Цена отправки составит 6 долларов и дополнительно 10 гривен НДС. Это существенно дешевле против предыдущей стоимости, которая могла достигать 100 долларов.

Соответствующая инициатива стала реальностью благодаря сотрудничеству "Укрпочты" и Министерства иностранных дел. Ранее отмечалось, что они завершили первый этап сотрудничества, призванного улучшить консульские услуги для украинских граждан в разных уголках мира.

Напомним, с 4 декабря в отделениях Укрпочты украинцы могут оформить выплаты по программе "Зимова єДопомога". Средства доступны для пенсионеров и людей с инвалидностью.

Также мы сравнили доступность услуг Укрпочты и Новой почты, конкурирующих на рынке логистических перевозок. В частности, стало известно, где выгоднее отправлять грузы по длительности доставки.

Укрпошта паспорта почта услуги посылки

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