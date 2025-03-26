Невручені посилки Укрпошти — як довго зберігатимуться у 2025 році

Люди проходять повз відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Компанія Укрпошта з березня 2025 року розпродуватиме деякі посилки клієнтів ще у шістьох містах країни. Купити відправлення українці зможуть на аукціоні, який відбуватиметься через платформу "Прозорро. Продажі".

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

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Де можна купити посилку

Як зазначається, йдеться про посилки, які були доставлені за призначенням, але ні відправник, ні отримувач, так і не прийшли за ними у відділення поштового оператора. Так, новими містами, в яких можна буде купити невручені посилки, стали:

Львів;

Тернопіль;

Дніпро;

Миколаїв;

Запоріжжя;

Хмельницький.

"Тепер, якщо ви не згадуєте свою посилку протягом 6 місяців, її продають разом з іншими. Так "Укрпошта" вже провела 163 аукціони із середньою вартістю лоту від 14 до 25 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Усі невручені посилки Укрпошта спочатку зберігає на своїх складах. Таких відправлень може назбиратися десятки тисяч, водночас законодавство дозволяє компанії продати їх на аукціоні. Оскільки компанія витрачається на організацію логістики та зберігання відправлень, то продавши такі посилки, компенсує свої витрати.

Як продаються посилки Укрпошти

Усі залишені клієнтами посилки об'єднують у великі лоти. При цьому в компанії "нічого не знають про вміст посилок".

"Вигідна ціна на конкретну посилку" або інші пропозиції – шахрайство. Блокуйте таких "помічників" і чекайте на справжній аукціон у своєму місті", — зауважили в Укрпошті.

Також зазначається, що для забезпечення прозорості аукціону, працівники компанії не беруть у них участі.

Тим часом нагадаємо, що на Укрпошті побільшало роботизованих ліній. Це означає, що клієнти швидше отримуватимуть свої замовлення — вже наступного дня після відправлення.

Також ми розповідали, що Укрпошта доставляє паспорти за кордон. Ціна за цю послугу є фіксованою.