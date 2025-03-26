Неврученные посылки Укрпочты — как долго будут храниться в 2025 году

Люди проходят мимо отделения Укрпочты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Компания Укрпочта с марта 2025 года будет распродавать некоторые посылки клиентов еще в шести городах страны. Купить отправления украинцы смогут на аукционе, который будет проходить через платформу "Прозорро. Продажи".

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Читайте также:

Где можно купить посылку

Как отмечается, речь идет о посылках, которые были доставлены по назначению, но ни отправитель, ни получатель так и не пришли за ними в отделение почтового оператора. Так, новыми городами, в которых можно будет купить неврученные посылки, стали:

Львов;

Тернополь;

Днепр;

Николаев;

Запорожье;

Хмельницкий.

"Теперь, если вы не вспоминаете о своей посылке в течение 6 месяцев, ее продают вместе с другими. Так Укрпочта уже провела 163 аукциона со средней стоимостью лота от 14 до 25 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Все неврученные посылки Укрпочта сначала хранит на своих складах. Таких отправлений может накопиться десятки тысяч, при этом законодательство позволяет компании продать их на аукционе. Поскольку компания тратится на организацию логистики и хранения отправлений, то, продав такие посылки, компенсирует свои расходы.

Как продаются посылки Укрпочты

Все оставленные клиентами посылки объединяют в большие лоты. При этом в компании "ничего не знают о содержимом посылок".

"Выгодная цена на конкретную посылку" или другие предложения — мошенничество. Блокируйте таких "помощников" и ждите настоящий аукцион в своем городе", — отметили в Укрпочте.

Также отмечается, что для обеспечения прозрачности аукциона работники компании не принимают в них участия.

Тем временем напомним, что на Укрпочте стало больше роботизированных линий. Это означает, что клиенты быстрее будут получать свои заказы — уже на следующий день после отправки.

Также мы рассказывали, что Укрпочта доставляет паспорта за границу. Цена за эту услугу фиксированная.