Поштомати й нова послуга: як зміниться робота Укрпошти у 2026 році

Відділення Укрпошти.

У Києві запрацювали перші поштомати Укрпошти. Згодом їх встановлять у ще одному місті — в Одесі. Тим часом для клієнтів поштового оператора підготували ще одне нововведення.

Про це повідомляється на сайті Укрпошти, передає Новини.LIVE.

Поштомати Укрпошти

Перші 70 поштоматів запрацювали в Києві, а ще 30 планують встановити в Одесі впродовж квітня. Очікується, що до кінця року пункти видачі посилок розширяться до 1000 одиниць. Поки що сервіс доступний для передплачених посилок, але вже до кінця квітня запрацює оплата в додатку.

"Ключове для клієнта — доставка в поштомат коштує стільки ж, скільки й доставка у відділення. Тобто зручніший формат отримання не означає вищу ціну", — йдеться у повідомленні.

Мобільний додаток Укрпошти

Зазначається, що відтепер клієнти зможуь керувати своїми посилками. Така функція з’явилася у мобільному застосунку "Укрпошта 2.0". Сплачувати за перенеправлення посилок по Україні, з AliExpress і Temu не потрібно. Перенаправити посилку, яка ще не доїхала до відділення, можна буде:

у поштомат;

в інше відділення.

Також клієнти зможуть продовжувати терміни зберігання посилок і навіть обирати іншого отримувача.

