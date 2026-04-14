На Укрпошті поменшає черг у відділеннях: що змінить компанія

Дата публікації: 14 квітня 2026 20:07
Поштомати й нова послуга: як зміниться робота Укрпошти у 2026 році
Відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

У Києві запрацювали перші поштомати Укрпошти. Згодом їх встановлять у ще одному місті — в Одесі. Тим часом для клієнтів поштового оператора підготували ще одне нововведення.

Про це повідомляється на сайті Укрпошти, передає Новини.LIVE

Поштомати Укрпошти

Перші 70 поштоматів запрацювали в Києві, а ще 30 планують встановити в Одесі впродовж квітня. Очікується, що до кінця року пункти видачі посилок розширяться до 1000 одиниць. Поки що сервіс доступний для передплачених посилок, але вже до кінця квітня запрацює оплата в додатку.

"Ключове для клієнта — доставка в поштомат коштує стільки ж, скільки й доставка у відділення. Тобто зручніший формат отримання не означає вищу ціну", — йдеться у повідомленні. 

Мобільний додаток Укрпошти

Зазначається, що відтепер клієнти зможуь керувати своїми посилками. Така функція з’явилася у мобільному застосунку "Укрпошта 2.0". Сплачувати за перенеправлення посилок по Україні, з AliExpress і Temu не потрібно. Перенаправити посилку, яка ще не доїхала до відділення, можна буде: 

  • у поштомат;
  • в інше відділення.

Також клієнти зможуть продовжувати терміни зберігання посилок і навіть обирати іншого отримувача. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, як отримати нову держвиплату 1500 гривень через Укрпошту. Фіндопомогу доставить листоноша або її виплатять разом із пенсією. Відомо, чи потрібні якісь додаткові документи. 

Як повідомляли Новини.LIVE, на Новій пошті змінилися тарифи. Клієнти платитимуть більше за доставлення документів, посилок та вантажів. Водночас ціни на деякі інші послуги залишилися без змін. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
