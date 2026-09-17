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Головна Фінанси Укрпошта під час "жовтої" тривоги: чи видають посилки та пенсії

Укрпошта під час "жовтої" тривоги: чи видають посилки та пенсії

Ua ru
17 вересня 2026 15:50
Укрпошта під час "жовтої" тривоги: як працюють відділення
Укрпошта. Фото: Новини.LIVE

В Україні вже запровадили поділ повітряних тривог за рівнями небезпеки, через що у громадян виникли питання щодо роботи пошти. Зокрема, людей цікавить, чи можна під час "жовтої" тривоги забрати посилку, отримати пенсію або скористатися іншими послугами у відділенні. В Укрпошті пояснили, чи вплинули нові правила на роботу компанії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Як працює Укрпошта після поділу тривог

У Укрпошті повідомили, що розділення повітряних тривог наразі не змінило графіків роботи відділень. Поштові, фінансові та соціальні послуги продовжують надавати за чинними алгоритмами безпеки.

Відділення продовжують працювати за раніше встановленими графіками та забезпечувати доступ клієнтів до послуг у громадах по всій країні.

Водночас це не означає, що під час небезпеки клієнтам потрібно залишатися у приміщенні пошти. У компанії наголосили, що пріоритетом залишається безпека працівників і відвідувачів.

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Що буде з посилками під час "жовтої" тривоги

Окремої заборони на роботу відділень через сам факт оголошення "жовтого" рівня тривоги наразі не запроваджували. Оскільки графіки роботи не змінилися, відділення продовжують надавати поштові послуги за встановленими правилами.

Водночас під час загрози працівники та відвідувачі мають проходити до найближчих укриттів. Тому обслуговування клієнтів у конкретний момент може залежати від безпекової ситуації.

Іншими словами, "жовтий" рівень не означає автоматичного закриття всіх відділень, але безпека має пріоритет над отриманням або відправленням посилки.

Чи виплачують пенсії

Укрпошта також продовжує надавати фінансові та соціальні послуги за чинними алгоритмами безпеки. Це охоплює і послуги, пов'язані з пенсійними виплатами.

Водночас компанія не заявляла, що під час кожної "жовтої" тривоги пенсію гарантовано можна буде отримати без перерви. Якщо виникає загроза, працівники та клієнти мають перейти до укриття.

Тому фактичний час обслуговування може залежати від ситуації у конкретному населеному пункті та безпосередньої загрози.

Чи можуть правила ще змінити

Наразі Укрпошта спільно з урядом опрацьовує практичне застосування нових правил сповіщення з урахуванням специфіки роботи поштової мережі в різних регіонах, зокрема на прифронтових територіях.

У компанії зазначили, що про можливі зміни у роботі відділень повідомлять окремо.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 серпня на чеках Укрпошти можуть друкуватися персональні дані клієнтів, зокрема ПІБ та податковий номер. У разі оплати карткою на квитанції також може бути зазначений її повний номер. В Укрпошті закликали не залишати такі чеки без нагляду та утилізувати їх удома.

Також Новини.LIVE повідомляли, що клієнти Ощадбанку могли отримати знижку 20% на окремі послуги Укрпошти. Акція поширювалася на відправлення посилок по Україні за тарифами "Базовий" та "Пріоритетний". Для отримання знижки потрібно було використати спеціальний промокод і розрахуватися карткою Ощадбанку.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка

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