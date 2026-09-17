Укрпошта во время "желтой" тревоги: как работают отделения

Укрпошта во время "желтой" тревоги: выдают ли посылки и пенсии
В Украине уже ввели классификацию воздушных тревог по уровням опасности, в связи с чем у граждан возникли вопросы относительно работы почты. В частности, людей интересует, можно ли во время "желтой" тревоги забрать посылку, получить пенсию или воспользоваться другими услугами в отделении. В Укрпоште объяснили, повлияли ли новые правила на работу компании.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.
Как работает Укрпошта после введения уровней тревоги
В Укрпоште сообщили, что разделение уровней воздушной тревоги пока не изменило графики работы отделений. Почтовые, финансовые и социальные услуги продолжают предоставляться в соответствии с действующими алгоритмами безопасности.
Отделения продолжают работать по ранее установленным графикам и обеспечивать доступ клиентов к услугам в населенных пунктах по всей стране.
В то же время это не означает, что во время опасности клиентам нужно оставаться в помещении почты. В компании подчеркнули, что приоритетом остается безопасность работников и посетителей.
Что будет с посылками во время "желтой" тревоги
Отдельного запрета на работу отделений в связи с самим фактом объявления "желтого" уровня тревоги пока не вводили. Поскольку графики работы не изменились, отделения продолжают предоставлять почтовые услуги в соответствии с установленными правилами.
В то же время в случае угрозы сотрудники и посетители должны направляться в ближайшие укрытия. Поэтому обслуживание клиентов в конкретный момент может зависеть от ситуации с безопасностью.
Иными словами, "желтый" уровень не означает автоматического закрытия всех отделений, но безопасность имеет приоритет над получением или отправкой посылки.
Выплачиваются ли пенсии
Укрпошта также продолжает предоставлять финансовые и социальные услуги в соответствии с действующими алгоритмами безопасности. Это касается и услуг, связанных с пенсионными выплатами.
В то же время компания не заявляла, что во время каждой "желтой" тревоги пенсию гарантированно можно будет получить без перерыва. Если возникает угроза, сотрудники и клиенты должны укрыться.
Поэтому фактическое время обслуживания может зависеть от ситуации в конкретном населенном пункте и непосредственной угрозы.
Могут ли правила еще измениться
В настоящее время Укрпошта совместно с правительством прорабатывает практическое применение новых правил оповещения с учетом специфики работы почтовой сети в разных регионах, в частности на прифронтовых территориях.
В компании отметили, что о возможных изменениях в работе отделений сообщат отдельно.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 августа на чеках Укрпошты могут печататься персональные данные клиентов, в частности ФИО и налоговый номер. В случае оплаты картой на квитанции также может быть указан ее полный номер. В Укрпоште призвали не оставлять такие чеки без присмотра и утилизировать их дома.
Также Новини.LIVE сообщали, что клиенты Ощадбанка могли получить скидку 20% на отдельные услуги Укрпошты. Акция распространялась на отправку посылок по Украине по тарифам "Базовый" и "Приоритетный". Для получения скидки необходимо было использовать специальный промокод и расплатиться картой Ощадбанка.