Тарифи Укрпошти, Нової пошти та Meest Пошти — хто доставляє посилки дешевше

Укрпошта, Нова пошта та Meest Пошта — ключові поштові оператори на українському ринку. І кожен з них відрізняється власною тарифною політикою, умовами та перевагами.

Новини.LIVE з'ясовували, хто з них доставляє стандартні посилки по Україні найдешевше.

Тарифи на доставлення посилок Укрпошти

Національний оператор поштового зв'язку більш як рік тому запровадив новий підхід до формування тарифів. Вартість відправлення по Україні залежить від об'єму посилки, а не від ваги.

Залежно від терміновості доставлення клієнти можуть обрати один з тарифних планів — "Базовий" або "Пріоритетний". У першому варіанті тарифи на відправлення по Україні такі:

Крихітний (до 1 500 см3) — 45 грн;

Дрібний (до 4 000 см3) — 50 грн;

Малий (до 8 000 см3) — 55 грн;

Середній (до 20 000 см3) — 80 грн;

Великий (до 80 000 см3) — 105 грн;

Величезний (до 120 000 см3) — 135 грн.

Якщо посилку необхідно доставити якомога швидше, застосовується тарифний план "Пріоритетний", за яким відправлення коштуватиме на 15 грн дорожче.

У вказані тарифи не входить вартість пакування (ціни на коробки, залежно від розміру, стартують від 5 грн), комісія за оголошену вартість (до 500 грн — 0 %, понад 500 грн — 0,5 %), зберігання посилки у відділенні понад стандартний термін (10 грн/доба) та інші додаткові послуги.

Тарифи на доставлення Нової пошти

Найбільша українська приватна логістична компанія формує тарифи залежно від типу та ваги відправлень. Так, за посилку по Україні між відділеннями Нової пошти треба заплатити щонайменше таку суму:

документи (до 1 кг) — 70 грн;

мала посилка (до 2 кг) — 80 грн;

середня посилка (до 10 кг) — 120 грн;

велика посилка (до 30 кг) — 180 грн.

У вартість входить конверт для документів або пакет на 0,5-4 кг, комісія від оголошеної цінності до 500 грн та послуга "Повернення". Пакування в коробку обійдеться у 10-80 грн залежно від ваги. Якщо посилку треба доставити у відділення, яке розташоване в селищі чи селі, до кожного тарифу додається 25 грн.

Тарифи на доставлення Meest Пошти

Цей поштово-логістичний оператор також формує тарифи, виходячи з ваги відправлення:

документи (до 0,5 кг) — 60 грн;

посилки до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 95 грн;

до 20 кг — 140 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Якщо оформлювати відправлення через сайт або застосунок Meest Пошти, можна зекономити від 5 грн і більше. У тарифи включені комісія за оголошену вартість до 200 грн, вартість повернення відправлень вагою до 30 кг у разі відмови отримувача та пакувальних матеріалів — сейф-пакета (32×41 см) й конверта для документів (33,5×25 см). Ціни на коробки стартують від 10 грн.

Тарифи поштових операторів. Графіка: Новини.LIVE

Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що за базовими тарифами саме Укрпошта найчастіше пропонує найнижчу вартість доставлення посилок, особливо для невеликих і не термінових відправлень.

Водночас вибір поштового оператора не завжди зводиться лише до ціни, адже не менш важливу роль відіграють швидкість, зручність відділень, додаткові сервіси та надійність. Тому оптимальний варіант залежить від конкретних потреб та можливостей відправника/отримувача, як от бюджет, терміни та формат доставляння.

