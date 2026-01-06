Тарифы Укрпошты, Новой почты и Meest Почты — кто доставляет посылки дешевле

Работники Новой почты сортируют посылки. Фото: УНИАН

Укрпошта, Новая почта и Meest Почта — ключевые почтовые операторы на украинском рынке. И каждый из них отличается собственной тарифной политикой, условиями и преимуществами.

Новини.LIVE выясняли, кто из них доставляет стандартные посылки по Украине дешевле всего.

Тарифы на доставку посылок Укрпошты

Национальный оператор почтовой связи более года назад ввел новый подход к формированию тарифов. Стоимость отправления по Украине зависит от объема посылки, а не от веса.

В зависимости от срочности доставки клиенты могут выбрать один из тарифных планов — "Базовый" или "Приоритетный". В первом варианте тарифы на отправления по Украине следующие:

Крошечный (до 1 500 см3) — 45 грн;

Мелкий (до 4 000 см3) — 50 грн;

Малый (до 8 000 см3) — 55 грн;

Средний (до 20 000 см3) — 80 грн;

Большой (до 80 000 см3) — 105 грн;

Огромный (до 120 000 см3) — 135 грн.

Если посылку необходимо доставить как можно быстрее, применяется тарифный план "Приоритетный", по которому отправление будет стоить на 15 грн дороже.

В указанные тарифы не входит стоимость упаковки (цены на коробки, в зависимости от размера, стартуют от 5 грн), комиссия за объявленную стоимость (до 500 грн — 0 %, свыше 500 грн — 0,5 %), хранение посылки в отделении сверх стандартного срока (10 грн/сутки) и другие дополнительные услуги.

Тарифы на доставку Новой почты

Крупнейшая украинская частная логистическая компания формирует тарифы в зависимости от типа и веса отправлений. Так, за посылку по Украине между отделениями Новой почты надо заплатить как минимум такую сумму:

документы (до 1 кг) — 70 грн;

малая посылка (до 2 кг) — 80 грн;

средняя посылка (до 10 кг) — 120 грн;

большая посылка (до 30 кг) — 180 грн.

В стоимость входит конверт для документов или пакет на 0,5-4 кг, комиссия от объявленной ценности до 500 грн и услуга "Возврат". Упаковка в коробку обойдется в 10-80 грн в зависимости от веса. Если посылку надо доставить в отделение, расположенное в поселке или селе, к каждому тарифу добавляется 25 грн.

Тарифы на доставку Meest Почты

Этот почтово-логистический оператор также формирует тарифы, исходя из веса отправления:

документы (до 0,5 кг) — 60 грн;

посылки до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 95 грн;

до 20 кг — 140 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Если оформлять отправления через сайт или приложение Meest Почты, можно сэкономить от 5 грн и более. В тарифы включены комиссия за объявленную стоимость до 200 грн, стоимость возврата отправлений весом до 30 кг в случае отказа получателя и упаковочных материалов — сейф-пакета (32×41 см) и конверта для документов (33,5×25 см). Цены на коробки стартуют от 10 грн.

Тарифы почтовых операторов. Графика: Новини.LIVE

Подытоживая, можем сделать вывод, что по базовым тарифам именно Укрпошта чаще всего предлагает самую низкую стоимость доставки посылок, особенно для небольших и не срочных отправлений.

В то же время выбор почтового оператора не всегда сводится только к цене, ведь не менее важную роль играют скорость, удобство отделений, дополнительные сервисы и надежность. Поэтому оптимальный вариант зависит от конкретных потребностей и возможностей отправителя/получателя, таких как бюджет, сроки и формат доставки.

