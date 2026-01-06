Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Укрпошта, Новая почта или Meest Почта — где доставка дешевле

Укрпошта, Новая почта или Meest Почта — где доставка дешевле

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 18:40
Тарифы Укрпошты, Новой почты и Meest Почты — кто доставляет посылки дешевле
Работники Новой почты сортируют посылки. Фото: УНИАН

Укрпошта, Новая почта и Meest Почта — ключевые почтовые операторы на украинском рынке. И каждый из них отличается собственной тарифной политикой, условиями и преимуществами.

Новини.LIVE выясняли, кто из них доставляет стандартные посылки по Украине дешевле всего.

Реклама
Читайте также:

Тарифы на доставку посылок Укрпошты

Национальный оператор почтовой связи более года назад ввел новый подход к формированию тарифов. Стоимость отправления по Украине зависит от объема посылки, а не от веса.

В зависимости от срочности доставки клиенты могут выбрать один из тарифных планов — "Базовый" или "Приоритетный". В первом варианте тарифы на отправления по Украине следующие:

  • Крошечный (до 1 500 см3) — 45 грн;
  • Мелкий (до 4 000 см3) — 50 грн;
  • Малый (до 8 000 см3) — 55 грн;
  • Средний (до 20 000 см3) — 80 грн;
  • Большой (до 80 000 см3) — 105 грн;
  • Огромный (до 120 000 см3) — 135 грн.

Если посылку необходимо доставить как можно быстрее, применяется тарифный план "Приоритетный", по которому отправление будет стоить на 15 грн дороже.

В указанные тарифы не входит стоимость упаковки (цены на коробки, в зависимости от размера, стартуют от 5 грн), комиссия за объявленную стоимость (до 500 грн — 0 %, свыше 500 грн — 0,5 %), хранение посылки в отделении сверх стандартного срока (10 грн/сутки) и другие дополнительные услуги.

Тарифы на доставку Новой почты

Крупнейшая украинская частная логистическая компания формирует тарифы в зависимости от типа и веса отправлений. Так, за посылку по Украине между отделениями Новой почты надо заплатить как минимум такую сумму:

  • документы (до 1 кг) — 70 грн;
  • малая посылка (до 2 кг) — 80 грн;
  • средняя посылка (до 10 кг) — 120 грн;
  • большая посылка (до 30 кг) — 180 грн.

В стоимость входит конверт для документов или пакет на 0,5-4 кг, комиссия от объявленной ценности до 500 грн и услуга "Возврат". Упаковка в коробку обойдется в 10-80 грн в зависимости от веса. Если посылку надо доставить в отделение, расположенное в поселке или селе, к каждому тарифу добавляется 25 грн.

Тарифы на доставку Meest Почты

Этот почтово-логистический оператор также формирует тарифы, исходя из веса отправления:

  • документы (до 0,5 кг) — 60 грн;
  • посылки до 2 кг — 70 грн;
  • до 10 кг — 95 грн;
  • до 20 кг — 140 грн;
  • до 30 кг — 180 грн.

Если оформлять отправления через сайт или приложение Meest Почты, можно сэкономить от 5 грн и более. В тарифы включены комиссия за объявленную стоимость до 200 грн, стоимость возврата отправлений весом до 30 кг в случае отказа получателя и упаковочных материалов — сейф-пакета (32×41 см) и конверта для документов (33,5×25 см). Цены на коробки стартуют от 10 грн.

Тарифы почты
Тарифы почтовых операторов. Графика: Новини.LIVE

Подытоживая, можем сделать вывод, что по базовым тарифам именно Укрпошта чаще всего предлагает самую низкую стоимость доставки посылок, особенно для небольших и не срочных отправлений.

В то же время выбор почтового оператора не всегда сводится только к цене, ведь не менее важную роль играют скорость, удобство отделений, дополнительные сервисы и надежность. Поэтому оптимальный вариант зависит от конкретных потребностей и возможностей отправителя/получателя, таких как бюджет, сроки и формат доставки.

Ранее мы рассказывали, что на Укрпоште появился тариф с особыми условиями для украинского бизнеса

Также узнавайте, сколько зарабатывают операторы почтовых отделений в Украине.

Укрпошта тарифы Новая почта посылки доставка
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации