Податки для українців — за що можна не платити у 2024 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році українці будуть звільнені від необхідності сплати деяких податків. Йдеться про сплату за землю власниками наділів.

Про це інформують юристи у Телеграм-каналі "Адвокат права".

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Як нагадують фахівці, такі податки мають сплачувати власники земельних ділянок чи часток (паїв), а також постійні землекористувачі — фізособи.

Розміри ставок плати за землю та пільги щодо земельного податку мають встановлювати органи місцевого самоврядування. Такі питання, як правило, публікують на сайтах територіальних громад.

Хто може не платити податок

За словами юристів, у 2024 році від сплати земельних податків звільняють:

осіб, які мають інвалідність першої і другої групи;

фізосіб, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей;

пенсіонерів (за віком);

громадян, визнаних законом особами, які постраждали через Чорнобильську катастрофу;

ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

"Тобто від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, які брали участь в антитерористичній операції (в операції об’єднаних сил), та відповідно до норм Закону визнані ветеранами війни", — наголошують фахівці.

Про яку землю йдеться

Податок не поширюється за земельні ділянки за таких норм:

особисте селянське господарство — не більше двох гектарів;

будівництво та обслуговування будинку, господарських споруд (присадибні ділянки):

на території сіл — не більш ніж 0,25 гектара;

на території селищ — не вище 0,15 гектара;

на території міст — не більш ніж 0,10 гектара;

індивідуальне дачне будівництво — не більше 0,10 гектара;

будівництво індивідуальних гаражів — не вище 0,01 гектара;

під садівництво — не більше 0,12 гектара.

"Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи", — додали юристи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці у 2024 році можуть повернути частину коштів, витрачених попереднього року. Це можливо завдяки так званій "податковій знижці".

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