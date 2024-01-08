Податки в Україні — відомо, хто з українців отримає знижку

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

Українці у 2024 році можуть повернути частину коштів, витрачених попереднього року. Це можливо завдяки так званій "податковій знижці".

Про це розповіли в одному з управлінь Держподаткової служби.

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Як отримати компенсацію

Для того, щоб громадянам повернули частину сплачених коштів за 2023-й, необхідно надати річну податкову декларацію про свій майновий стан та доходи у період з 1 січня до 31 грудня, тобто за весь 2024 рік.

Для отримання податкової знижки треба надати декларацію у контролюючий орган, в якому людина перебуває на обліку.

Податкову декларацію можна подавати за вибором платника податків у разі, "якщо інше не передбачено" Податковим кодексом, такими способами:

власноручно чи уповноваженим на це громадянином;

надіслати поштою зі сповіщенням про вручення та описом вкладення;

через засоби електронного зв’язку в е-формі, дотримуючись вимог таких законів № 851-IV та № 2155-VIII.

Для більшої зручності податківці створила спеціальний мобільний застосунок "Моя податкова". Там теж можна оформити податкові декларації та у підсумку отримати податкову знижку.

Які можуть компенсувати витрати

У списку — найрізноманітніші витрати, за які можна отримати податкову знижку. Зокрема, йдеться про:

частину суми відсотків, сплачених за користування іпотекою;

кошти на пожертвування (благодійний внесок) для неприбуткових організацій;

гроші за освіту для компенсації вартості навчання;

страховий платіж за угодою довгострокового страхування;

оплату допоміжних репродуктивних технологій;

витрати, які були пов’язані з усиновленням дітей;

переобладнання транспорту;

орендну плату (для переселенців);

лікування коронавірусу;

купівлю акцій, емітентом яких вказана юрособа, що є резидентом Дія.City.

При цьому втрачений термін надання документів може бути приводом втрати можливості отримання податкової знижки за минулий рік.

Що ще варто знати

Нагадаємо, підприємці, які здійснюють розрахунки за продані товари готівкою або електронними платіжними засобами, зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), відомі як касові апарати. Невиконання цього правила може призвести до застосування штрафів.

Також ми писали, що із січня 2024 року підприємці в Україні мають сплачувати вищі розміри податків. Зокрема, віддати більше доведеться фізособам-підприємцям, деяким водіям та власникам нерухомості.