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Украинцев освободили от некоторых налогов — за что можно не платить в 2024-м

16 января 2024 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги для украинцев — за что можно не платить в 2024 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.

Об этом информируют юристы в Телеграмм-канале "Адвокат права".

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Что важно знать о налоге на землю

Как напоминают специалисты, такие налоги должны платить владельцы земельных участков или долей (паев), а также постоянные землепользователи — физлица.

Размеры ставок платы за землю и льготы по земельному налогу должны устанавливать органы местного самоуправления. Такие вопросы, как правило, публикуются на сайтах территориальных общин.

Кто может не платить налог

По словам юристов, в 2024 году от уплаты земельных налогов освобождают:

  • лиц, имеющих инвалидность первой и второй группы;
  • физлиц, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей;
  • пенсионеров (по возрасту);
  • граждан, признанных законом лицами, пострадавшими из-за Чернобыльской катастрофы;
  • ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

"То есть от уплаты земельного налога освобождаются физические лица, участвовавшие в антитеррористической операции (в операции объединенных сил), и в соответствии с нормами Закона признаны ветеранами войны", —  подчеркивают специалисты.

О какой земле идет речь

Налог не распространяется за земельные участки по следующим нормам:

  • личное крестьянское хозяйство — не более двух гектаров;
  • строительство и обслуживание дома, хозяйственных построек (приусадебные участки);
  • на территории сел — не более 0,25 гектара;
  • на территории поселков — не выше 0,15 гектара;
  • на территории городов — не более 0,10 гектара;
  • индивидуальное дачное строительство — не более 0,10 гектара;
  • строительство индивидуальных гаражей — не выше 0,01 гектара;
  • под садоводство — не более 0,12 гектара.

"От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы", — добавили юристы.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году. Это возможно благодаря так называемой "налоговой скидке".

Также мы писали, что в правительстве объяснили, что такое налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Также рассказали кто и сколько должен его платить в 2024 году.

земля
налоги
Налоговая служба
цены

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