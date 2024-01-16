Налоги для украинцев — за что можно не платить в 2024 году

Украинцев освободили от некоторых налогов — за что можно не платить в 2024-м
В 2024 году украинцы будут освобождены от необходимости уплаты некоторых налогов. Речь идет об оплате за землю владельцами наделов.
Об этом информируют юристы в Телеграмм-канале "Адвокат права".
Что важно знать о налоге на землю
Как напоминают специалисты, такие налоги должны платить владельцы земельных участков или долей (паев), а также постоянные землепользователи — физлица.
Размеры ставок платы за землю и льготы по земельному налогу должны устанавливать органы местного самоуправления. Такие вопросы, как правило, публикуются на сайтах территориальных общин.
Кто может не платить налог
По словам юристов, в 2024 году от уплаты земельных налогов освобождают:
- лиц, имеющих инвалидность первой и второй группы;
- физлиц, воспитывающих троих и более несовершеннолетних детей;
- пенсионеров (по возрасту);
- граждан, признанных законом лицами, пострадавшими из-за Чернобыльской катастрофы;
- ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
"То есть от уплаты земельного налога освобождаются физические лица, участвовавшие в антитеррористической операции (в операции объединенных сил), и в соответствии с нормами Закона признаны ветеранами войны", — подчеркивают специалисты.
О какой земле идет речь
Налог не распространяется за земельные участки по следующим нормам:
- личное крестьянское хозяйство — не более двух гектаров;
- строительство и обслуживание дома, хозяйственных построек (приусадебные участки);
- на территории сел — не более 0,25 гектара;
- на территории поселков — не выше 0,15 гектара;
- на территории городов — не более 0,10 гектара;
- индивидуальное дачное строительство — не более 0,10 гектара;
- строительство индивидуальных гаражей — не выше 0,01 гектара;
- под садоводство — не более 0,12 гектара.
"От уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы", — добавили юристы.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы в 2024 году могут вернуть часть средств, израсходованных в предыдущем году. Это возможно благодаря так называемой "налоговой скидке".
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