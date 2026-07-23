Українців в Польщі залишають без важливої фіндопомоги: як зберегти виплати

Польські гроші, жінка тримає дитину на руках. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

У сусідній Польщі сім’ям українців з дітьми скасовують раніше призначену фіндопомогу за програмою "800 Плюс". Причиною називають розбіжності у даних Прикордонної служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на inPoland.

Чому призупиняють виплату "800 Плюс"

Зазначається, що українці почали отримувати листи від ZUS. У них людей попереджають, що виплати призупиняють через невідповідність даних про перетин кордону в реєстрах Прикордонної служби. Ця проблема, наприклад, торкнулася:

батьків, чиїм дітям виплати погодили нещодавно;

сімей, чиї діти були народжені в Польщі, отримали статус UKR й жодного разу не виїжджали за межі країни.

В Установі соціального страхування вже вивчають ситуацію, що склалася й обіцяють якнайшвидше розв’язати проблему.

У статті вказується, що деякі українці вже отримали роз’яснення від ZUS щодо відновлення фіндопомоги. В установі їм, зокрема, радили:

написати заяву у довільній формі, вказавши, що їхня дитина не перетинала кордон і постійно перебуває на території Польщі;

додати погодження про призначення допомоги "800 Плюс" через особистий кабінет або безпосередньо у відділенні ZUS.

Якщо розбіжності щодо перетину кордону українськими громадянами існують, то польські прикордонними мають оновити ці дані.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для офіційно працевлаштованих українців у Польщі та тих, хто отримує грошову допомогу по тимчасовій непрацездатності, змінилися правила оформлення лікарняних. Так, якщо компанія найняла понад 20 працівників і сплачує за них внески, тоді сам роботодавець призначає лікарняні та виплачує кошти.

Якщо ж у компанії до 20 застрахованих працівників, рішення про лікарняні приймають в Управлінні соціального страхування Польщі. Нарахуванням грошей займатиметься ця ж установа.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Польщі посилили контроль щодо надання статусу PESEL UKR громадянам України. Так, польські держустанови усе частіше звертають увагу на причини приїзду людини: через війну чи з економічних причин. Зміни непокоять як українців, так і польських роботодавців.

Також Новини.LIVE писали про виплати у липні 2026 року, які доступні українцям у Польщі. Громадяни можуть розраховувати на допомогу на дітей, одноразову підтримку, компенсацію за дитячий садок. Людям, які втратили роботу, теж надаватимуть фінпідтримку.

