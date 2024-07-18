Житлова субсидія — у ПФУ уточнили, хто і на які послуги отримає знижку

У ПФУ уточнили, хто і на які послуги отримає житлову субсидію
У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, хто і на які послуги може отримати житлову субсидію. Громадяни самостійно можуть обрати, за які послуги хочуть мати фінансову допомогу від держави.
Про це йдеться у повідомленні ПФУ.
На які послуги призначають житлову субсидію
Як зазначають у ПФУ, громадяни, у яких немає достатньо коштів для оплати житлово-комунальних послуг, мають право звернутися за призначенням субсидії. Під час звернення за призначенням житлової допомоги потрібно подати заяву, де необхідно перелічити набір послуг, на які є бажання отримати субсидію. На ті послуги, які не будуть вказані в заяві, субсидію не дадуть.
Водночас, зараз діє експериментальний проєкт "подання спрощеної заяви в один клік". У такому разі органи Пенсійного фонду можуть самостійно проаналізувати перелік послуг ЖКГ на підставі даних, отриманих під час звернення громадян.
Разом з тим, в обох випадках житлову субсидію призначать виключно на послуги, які підтвердили управителі та/або виконавці комунальних послуг.
Субсидію можна отримати на:
- житлові послуги – послуги з управління багатоквартирним будинком;
- комунальні послуги – послуги з постачання та розподілу газу, постачання та розподілу електроенергії, теплопостачання, гарячої води, водопостачання та водовідведення, поводження зі сміттям;
- абонентське обслуговування для споживачів послуг ЖКГ, зокрема за індивідуальними угодами про надання комунпослуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, витрат на послуги ЖКГ в такому будинку (абонентська плата за теплопостачання, гаряче водопостачання, централізоване постачання холодної води);
- на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.
Що ще варто знати
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