Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow У ПФУ уточнили, хто і на які послуги отримає житлову субсидію arrow

У ПФУ уточнили, хто і на які послуги отримає житлову субсидію

18 липня 2024 08:21
Ксенія Симонова - Редактор
Житлова субсидія — у ПФУ уточнили, хто і на які послуги отримає знижку
Квитанція у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, хто і на які послуги може отримати житлову субсидію. Громадяни самостійно можуть обрати, за які послуги хочуть мати фінансову допомогу від держави.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

Читайте також:

На які послуги призначають житлову субсидію

Як зазначають у ПФУ, громадяни, у яких немає достатньо коштів для оплати житлово-комунальних послуг, мають право  звернутися за призначенням субсидії. Під час звернення за призначенням житлової допомоги потрібно подати заяву, де необхідно перелічити набір послуг, на які є бажання отримати субсидію. На ті послуги, які не будуть вказані в заяві, субсидію не дадуть.

Водночас, зараз діє експериментальний проєкт "подання спрощеної заяви в один клік". У такому разі органи Пенсійного фонду можуть самостійно проаналізувати перелік послуг ЖКГ на підставі даних, отриманих під час звернення громадян.

Разом з тим, в обох випадках житлову субсидію призначать виключно на послуги, які підтвердили управителі та/або виконавці комунальних послуг.

Субсидію можна отримати на:

  • житлові послуги – послуги з управління багатоквартирним будинком;
  • комунальні послуги – послуги з постачання та розподілу газу, постачання та розподілу електроенергії, теплопостачання, гарячої води, водопостачання та водовідведення, поводження зі сміттям;
  • абонентське обслуговування для споживачів послуг ЖКГ, зокрема за індивідуальними угодами про надання комунпослуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, витрат на послуги ЖКГ в такому будинку (абонентська плата за теплопостачання, гаряче водопостачання, централізоване постачання холодної води);
  • на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тариф на газ для населення в липні залишиться незмінним. Поточна ціна збережеться до кінця квітня 2025 року.

Також енергетики попередили, що деяким споживачам електричної енергії надійдуть комунальні платіжки зі значно вищими сумами. Такий розвиток подій можливий у разі виявлення одного важливого порушення, за яке доведеться заплатити більше.

комунальні послуги виплати ПФУ електроенергія фінансова допомога гроші газ пільги субсидії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку