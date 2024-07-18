Житлова субсидія — у ПФУ уточнили, хто і на які послуги отримає знижку

Квитанція у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, хто і на які послуги може отримати житлову субсидію. Громадяни самостійно можуть обрати, за які послуги хочуть мати фінансову допомогу від держави.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

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На які послуги призначають житлову субсидію

Як зазначають у ПФУ, громадяни, у яких немає достатньо коштів для оплати житлово-комунальних послуг, мають право звернутися за призначенням субсидії. Під час звернення за призначенням житлової допомоги потрібно подати заяву, де необхідно перелічити набір послуг, на які є бажання отримати субсидію. На ті послуги, які не будуть вказані в заяві, субсидію не дадуть.

Водночас, зараз діє експериментальний проєкт "подання спрощеної заяви в один клік". У такому разі органи Пенсійного фонду можуть самостійно проаналізувати перелік послуг ЖКГ на підставі даних, отриманих під час звернення громадян.

Разом з тим, в обох випадках житлову субсидію призначать виключно на послуги, які підтвердили управителі та/або виконавці комунальних послуг.

Субсидію можна отримати на:

житлові послуги – послуги з управління багатоквартирним будинком;

комунальні послуги – послуги з постачання та розподілу газу, постачання та розподілу електроенергії, теплопостачання, гарячої води, водопостачання та водовідведення, поводження зі сміттям;

абонентське обслуговування для споживачів послуг ЖКГ, зокрема за індивідуальними угодами про надання комунпослуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, витрат на послуги ЖКГ в такому будинку (абонентська плата за теплопостачання, гаряче водопостачання, централізоване постачання холодної води);

на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

Що ще варто знати

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