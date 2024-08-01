Бесплатный газ в Украине — четыре области власти обеспечат энергоресурсом

Бытовой газ. Фото: Unsplush

Жителей четырех регионов Украины обеспечат гуманитарным газом. К соответствующему экспериментальному проекту присоединилась Херсонская область.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также:

Детали экспериментального газового проекта

Речь идет об экспериментальном проекте по обеспечению сжиженным газом населения прифронтовых территорий. Ранее планировали поставлять газ в баллонах как гуманитарную помощь уязвимым категориям населения, проживающего на прифронтовых территориях в трех областях:

Харьковская;

Сумская;

Донецкая.

"В ходе очередного совещания вице-премьер поддержала предложение Херсонской ОВО включить и Херсонщину в указанный экспериментальный проект", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также участники совещания обсудили состояние согласования с заинтересованными органами доработанного проекта постановления, рассмотрели технические моменты реализации соответствующего проекта в регионах.

В частности, намерены привлечь международных партнеров в части снабжения оборудования для реализации экспериментального проекта. Оно позволило бы обеспечить операции с газом.

В ведомстве отметили, что проект курирует вице-премьер Ирина Верещук. Разрабатывает проект Минэнергетики, Минреинтеграции, другие заинтересованные министерства и ведомства.

"В настоящее время проект передан в Секретариат Кабинета Министров для дальнейшего рассмотрения Правительством", — добавили в пресс-центре.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь Украинского гуманитарного фонда. Для этого нужно соответствовать определенным критериям и иметь необходимые документы.

Ранее в ПФУ объяснили, кто и на какие услуги может получить жилищную субсидию. Граждане могут самостоятельно выбрать, за какие услуги хотят иметь финансовую помощь от государства.