Бесплатный газ в Украине — четыре области власти обеспечат энергоресурсом

Украинцев в четырех регионах обеспечат бесплатным газом — кто получит
Жителей четырех регионов Украины обеспечат гуманитарным газом. К соответствующему экспериментальному проекту присоединилась Херсонская область.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Детали экспериментального газового проекта
Речь идет об экспериментальном проекте по обеспечению сжиженным газом населения прифронтовых территорий. Ранее планировали поставлять газ в баллонах как гуманитарную помощь уязвимым категориям населения, проживающего на прифронтовых территориях в трех областях:
- Харьковская;
- Сумская;
- Донецкая.
"В ходе очередного совещания вице-премьер поддержала предложение Херсонской ОВО включить и Херсонщину в указанный экспериментальный проект", — говорится в сообщении пресс-службы.
Также участники совещания обсудили состояние согласования с заинтересованными органами доработанного проекта постановления, рассмотрели технические моменты реализации соответствующего проекта в регионах.
В частности, намерены привлечь международных партнеров в части снабжения оборудования для реализации экспериментального проекта. Оно позволило бы обеспечить операции с газом.
В ведомстве отметили, что проект курирует вице-премьер Ирина Верещук. Разрабатывает проект Минэнергетики, Минреинтеграции, другие заинтересованные министерства и ведомства.
"В настоящее время проект передан в Секретариат Кабинета Министров для дальнейшего рассмотрения Правительством", — добавили в пресс-центре.
Что еще стоит знать
Напомним, граждане могут зарегистрироваться на денежную помощь Украинского гуманитарного фонда. Для этого нужно соответствовать определенным критериям и иметь необходимые документы.
Ранее в ПФУ объяснили, кто и на какие услуги может получить жилищную субсидию. Граждане могут самостоятельно выбрать, за какие услуги хотят иметь финансовую помощь от государства.
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