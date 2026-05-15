Головна Фінанси Українців попередили про шахраїв, які видають себе за СБУ й видурюють гроші

Дата публікації: 15 травня 2026 17:35
Шахраї видають себе за СБУ і виманюють гроші: як працюють аферисти
Жінка розмовляє по телефону, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні почастішали випадки шахрайства, коли люди отримують дзвінки нібито від Служби безпеки України (СБУ) чи інших правоохоронців. Аферисти залякують українців вигаданими кримінальними справами й вимагають гроші. У спецслужбі повідомили, що аферисти використовують психологічний тиск і намагаються викликати у людей паніку.

Про шахраїв попередила Служба безпеки України, передає Новини.LIVE

Як працюють шахраї

Наразі відомо, що найчастіше своїм жертвам аферисти заявляють про кримінальні провадження за:

  • "державну зраду";
  • "фінансування Росії";
  • "купівлю заборонених товарів";
  • "співпрацю з ворогом".

Якщо людина не йме віри у слова співрозмовника, то отримує від нього надіслану фейкову повістку на допит. Ще шахраї користуються фальшивими документами і навіть мають фотокаартки "службових посвідчень".

Далі починається основна частина схеми, колю людину "заспокоюють", пропонуючи "закрити питання" й уникнути кримінальної відповідальності. Для цього вона має негайно переказати гроші "для перевірки", "для підтвердження непричетності" або "для закриття справи".
У спецслужбі наголосили: справжні співробітники СБУ не причетні до вимаганння грошей, також їм не потрібні банківські дані громадян. Крім того, спецпризначенці ніколи не займаються "дистанційними перевірками" у месенджерах.

Що кажуть в СБУ

Правоохоронці закликають громадян не піддаватися на тиск і зважати на базові правила безпеки. Наприклад, у разі отримання підозрілих дзвінків або повідомлень, потрібно:

  • записати номер телефону співрозмовника;
  • зберегти скриншоти листування;
  • не повідомляти дані банківських карток;
  • не здійснювати термінових переказів;
  • перевіряти інформацію лише через офіційні джерела.

Якщо людина вже стала жертвою подібного вимагання або отримала підозріле повідомлення від осіб, які називають себе співробітниками СБУ, у відомстві радять негайно звертатися:

  • на гарячу лінію СБУ за номером 1516;
  • на електронну пошту callcenter@ssu.gov.ua або sbu_cu@ssu.gov.ua. 

Також громадяни можуть писати у чат-бот "Спали ФСБшника".

Як повідомляли Новини.LIVE, частина українців часто співпрацює з різними благодійними міжнародними організаціями, які фінансово допомогають постражалим від війни людям. Не лишаються осторонь й аферисти, які не хочуть втратити шанс видурити в людей гроші. Аферисти, зокрема, надсилають громадянам фейкові повідомлення про виплату допомог і переконують їх надати персональні дані. 

Ще Новини.LIVE писали, як правильно купувати товари в інтернеті без ризику втратити гроші. Річ у тому, що шахраї часто створюють фейкові онлайн магазини, маскуючи їх під відомі бренди. Тож користувачам соцмереж важливо дотримуватися простих правил, які допоможуть розкрити аферистів. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
