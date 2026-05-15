Шахраї видають себе за СБУ і виманюють гроші: як працюють аферисти

Українців попередили про шахраїв, які видають себе за СБУ й видурюють гроші
В Україні почастішали випадки шахрайства, коли люди отримують дзвінки нібито від Служби безпеки України (СБУ) чи інших правоохоронців. Аферисти залякують українців вигаданими кримінальними справами й вимагають гроші. У спецслужбі повідомили, що аферисти використовують психологічний тиск і намагаються викликати у людей паніку.
Про шахраїв попередила Служба безпеки України, передає Новини.LIVE.
Як працюють шахраї
Наразі відомо, що найчастіше своїм жертвам аферисти заявляють про кримінальні провадження за:
- "державну зраду";
- "фінансування Росії";
- "купівлю заборонених товарів";
- "співпрацю з ворогом".
Якщо людина не йме віри у слова співрозмовника, то отримує від нього надіслану фейкову повістку на допит. Ще шахраї користуються фальшивими документами і навіть мають фотокаартки "службових посвідчень".
Далі починається основна частина схеми, колю людину "заспокоюють", пропонуючи "закрити питання" й уникнути кримінальної відповідальності. Для цього вона має негайно переказати гроші "для перевірки", "для підтвердження непричетності" або "для закриття справи".
У спецслужбі наголосили: справжні співробітники СБУ не причетні до вимаганння грошей, також їм не потрібні банківські дані громадян. Крім того, спецпризначенці ніколи не займаються "дистанційними перевірками" у месенджерах.
Що кажуть в СБУ
Правоохоронці закликають громадян не піддаватися на тиск і зважати на базові правила безпеки. Наприклад, у разі отримання підозрілих дзвінків або повідомлень, потрібно:
- записати номер телефону співрозмовника;
- зберегти скриншоти листування;
- не повідомляти дані банківських карток;
- не здійснювати термінових переказів;
- перевіряти інформацію лише через офіційні джерела.
Якщо людина вже стала жертвою подібного вимагання або отримала підозріле повідомлення від осіб, які називають себе співробітниками СБУ, у відомстві радять негайно звертатися:
- на гарячу лінію СБУ за номером 1516;
- на електронну пошту callcenter@ssu.gov.ua або sbu_cu@ssu.gov.ua.
Також громадяни можуть писати у чат-бот "Спали ФСБшника".
