Мошенники выдают себя за СБУ и выманивают деньги: как работают аферисты

Украинцам сказали о мошенниках, которые выдают себя за СБУ и воруют деньги
В Украине участились случаи мошенничества, когда люди получают звонки якобы от Службы безопасности Украины (СБУ) или других правоохранителей. Аферисты запугивают украинцев вымышленными уголовными делами и требуют деньги. В спецслужбе сообщили, что аферисты используют психологическое давление и пытаются вызвать у людей панику.
О мошенниках предупредила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.
Как работают мошенники
Известно, что чаще всего своим жертвам аферисты заявляют об уголовных производствах за:
- "государственную измену";
- "финансирование России";
- "покупку запрещенных товаров";
- "сотрудничество с врагом".
Если человек не верит в слова собеседника, то получает от него присланную фейковую повестку на допрос. Еще мошенники пользуются фальшивыми документами и даже имеют фотокаартки "служебных удостоверений".
Далее начинается основная часть схемы, когда человека "успокаивают", предлагая "закрыть вопрос" и избежать уголовной ответственности. Для этого он должен немедленно перевести деньги "для проверки", "для подтверждения непричастности" или "для закрытия дела".
Что говорят в СБУ
В спецслужбе подчеркнули: настоящие сотрудники СБУ не причастны к вымогательству денег, также им не нужны банковские данные граждан. Кроме того, спецназовцы никогда не занимаются "дистанционными проверками" в мессенджерах.
Правоохранители призывают граждан не поддаваться на давление и учитывать базовые правила безопасности. Например, в случае получения подозрительных звонков или сообщений, нужно:
- записать номер телефона собеседника;
- сохранить скриншоты переписки;
- не сообщать данные банковских карточек;
- не осуществлять срочных переводов;
- проверять информацию только через официальные источники.
Если человек уже стал жертвой подобного вымогательства или получил подозрительное сообщение от лиц, называющих себя сотрудниками СБУ, в ведомстве советуют немедленно обращаться:
- на горячую линию СБУ по номеру 1516;
- на электронную почту callcenter@ssu.gov.ua или sbu_cu@ssu.gov.ua.
Также граждане могут писать в чат-бот "Спали ФСБшника".
Как сообщали Новини.LIVE, часть украинцев часто сотрудничает с различными благотворительными международными организациями, которые финансово помогают пострадавшим от войны людям. Не остаются в стороне и аферисты, которые не хотят упустить шанс выманить у людей деньги. Аферисты, в частности, присылают гражданам фейковые сообщения о выплате пособий и убеждают их предоставить персональные данные.
Еще Новини.LIVE писали, как правильно покупать товары в интернете без риска потерять деньги. Дело в том, что мошенники часто создают фейковые онлайн магазины, маскируя их под известные бренды. Поэтому пользователям соцсетей важно придерживаться простых правил, которые помогут раскрыть аферистов.