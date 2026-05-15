Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцам сказали о мошенниках, которые выдают себя за СБУ и воруют деньги

Украинцам сказали о мошенниках, которые выдают себя за СБУ и воруют деньги

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 17:35
Мошенники выдают себя за СБУ и выманивают деньги: как работают аферисты
Женщина разговаривает по телефону, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине участились случаи мошенничества, когда люди получают звонки якобы от Службы безопасности Украины (СБУ) или других правоохранителей. Аферисты запугивают украинцев вымышленными уголовными делами и требуют деньги. В спецслужбе сообщили, что аферисты используют психологическое давление и пытаются вызвать у людей панику.

О мошенниках предупредила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

Как работают мошенники

Известно, что чаще всего своим жертвам аферисты заявляют об уголовных производствах за:

  • "государственную измену";
  • "финансирование России";
  • "покупку запрещенных товаров";
  • "сотрудничество с врагом".

Если человек не верит в слова собеседника, то получает от него присланную фейковую повестку на допрос. Еще мошенники пользуются фальшивыми документами и даже имеют фотокаартки "служебных удостоверений".

Далее начинается основная часть схемы, когда человека "успокаивают", предлагая "закрыть вопрос" и избежать уголовной ответственности. Для этого он должен немедленно перевести деньги "для проверки", "для подтверждения непричастности" или "для закрытия дела".

Читайте также:

Что говорят в СБУ

В спецслужбе подчеркнули: настоящие сотрудники СБУ не причастны к вымогательству денег, также им не нужны банковские данные граждан. Кроме того, спецназовцы никогда не занимаются "дистанционными проверками" в мессенджерах.

Правоохранители призывают граждан не поддаваться на давление и учитывать базовые правила безопасности. Например, в случае получения подозрительных звонков или сообщений, нужно:

  • записать номер телефона собеседника;
  • сохранить скриншоты переписки;
  • не сообщать данные банковских карточек;
  • не осуществлять срочных переводов;
  • проверять информацию только через официальные источники.

Если человек уже стал жертвой подобного вымогательства или получил подозрительное сообщение от лиц, называющих себя сотрудниками СБУ, в ведомстве советуют немедленно обращаться:

  • на горячую линию СБУ по номеру 1516;
  • на электронную почту callcenter@ssu.gov.ua или sbu_cu@ssu.gov.ua.

Также граждане могут писать в чат-бот "Спали ФСБшника".

Как сообщали Новини.LIVE, часть украинцев часто сотрудничает с различными благотворительными международными организациями, которые финансово помогают пострадавшим от войны людям. Не остаются в стороне и аферисты, которые не хотят упустить шанс выманить у людей деньги. Аферисты, в частности, присылают гражданам фейковые сообщения о выплате пособий и убеждают их предоставить персональные данные.

Еще Новини.LIVE писали, как правильно покупать товары в интернете без риска потерять деньги. Дело в том, что мошенники часто создают фейковые онлайн магазины, маскируя их под известные бренды. Поэтому пользователям соцсетей важно придерживаться простых правил, которые помогут раскрыть аферистов.

мошенничество сбу мошенники
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации