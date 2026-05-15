Мошенники выдают себя за СБУ и выманивают деньги: как работают аферисты

Женщина разговаривает по телефону, деньги в кошельке.

В Украине участились случаи мошенничества, когда люди получают звонки якобы от Службы безопасности Украины (СБУ) или других правоохранителей. Аферисты запугивают украинцев вымышленными уголовными делами и требуют деньги. В спецслужбе сообщили, что аферисты используют психологическое давление и пытаются вызвать у людей панику.

О мошенниках предупредила Служба безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

Как работают мошенники

Известно, что чаще всего своим жертвам аферисты заявляют об уголовных производствах за:

"государственную измену";

"финансирование России";

"покупку запрещенных товаров";

"сотрудничество с врагом".

Если человек не верит в слова собеседника, то получает от него присланную фейковую повестку на допрос. Еще мошенники пользуются фальшивыми документами и даже имеют фотокаартки "служебных удостоверений".

Далее начинается основная часть схемы, когда человека "успокаивают", предлагая "закрыть вопрос" и избежать уголовной ответственности. Для этого он должен немедленно перевести деньги "для проверки", "для подтверждения непричастности" или "для закрытия дела".

Что говорят в СБУ

В спецслужбе подчеркнули: настоящие сотрудники СБУ не причастны к вымогательству денег, также им не нужны банковские данные граждан. Кроме того, спецназовцы никогда не занимаются "дистанционными проверками" в мессенджерах.

Правоохранители призывают граждан не поддаваться на давление и учитывать базовые правила безопасности. Например, в случае получения подозрительных звонков или сообщений, нужно:

записать номер телефона собеседника;

сохранить скриншоты переписки;

не сообщать данные банковских карточек;

не осуществлять срочных переводов;

проверять информацию только через официальные источники.

Если человек уже стал жертвой подобного вымогательства или получил подозрительное сообщение от лиц, называющих себя сотрудниками СБУ, в ведомстве советуют немедленно обращаться:

на горячую линию СБУ по номеру 1516;

на электронную почту callcenter@ssu.gov.ua или sbu_cu@ssu.gov.ua.

Также граждане могут писать в чат-бот "Спали ФСБшника".

