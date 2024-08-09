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Українців попередили про подорожчання газу — чому і як зростуть ціни

9 серпня 2024 22:47
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифам на газ загрожує перегляд — коли зростуть ціни
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у зв'язку з потенційно можливим припиненням транзиту російського газу через українську газотранспортну систему виникла загроза подорожчання блакитного палива. Ціни на газ можуть зрости з 2025 року, коли завершиться дія відповідного контракту.

Такий прогноз озвучив колишній керівник ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" Сергій Макогон, пише видання "LIGA.net".

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За словами експосадовця, якщо угоду щодо транспортування російського газу українською газотранспортною системою не продовжать, то ціна ресурсу для споживачів може підвищитися наступного року.

Водночас, підвищення буде не надто суттєвим. Очікується, що це збільшить вартість на близько 3%.

Посадовець вважає, щодо відповідне збільшення вартості не стане критичним. Особливо, порівняно з підвищенням цін на електроенергію, яка за період війни подорожчала двічі: у 2023 році — на 70%; у 2024 році — на близько 60%.

"Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 грн за кубічний метр. За моїми розрахунками, у разі нульового транзиту ця цифра зросте не більше ніж до 0,6 грн за куб", — пояснив він.

За його словами, за ринкової вартості у 12 грн за один кубічний метр, її збільшення становитиме 40 копійок (менше 3%), тобто не матиме значного впливу на споживачів. Навіть якщо кінцева вартість блакитного палива зросте на 5-10%, це теж не є загрозливим підвищенням.

Доля контракту на транзит російського газу

Як відомо, чинний контракт на транспортування російського газу територією України був підписаний на п'ять років. Дія договору добігає кінця цього року. Сторони заявили, що не мають наміру продовжувати домовленість.

Зокрема, упродовж останніх місяців західні партнери чекали на офіційну позицію України щодо продовження угоди, однак заяви влади чітко дали зрозуміти, що цього не станеться.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз щодо термінів підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Йдеться про три базові послуги, на які під час війни встановили мораторій.

Також ми писали, у скільки обходиться українцям електрична енергія від зарядних систем типу "екофлоу". Ціни не тільки вищі у кілька разів, але й дорого обійдеться вартість ремонту такого обладнання.

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