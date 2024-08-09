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Украинцев предупредили о подорожании газа — почему и как вырастут цены

9 августа 2024 22:47
Ксения Симонова - Редактор
Тарифам на газ грозит пересмотр — когда поднимутся цены
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в связи с потенциально возможным прекращением транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему возникла угроза подорожания голубого топлива. Цены на газ могут вырасти с 2025 года, когда завершится действие соответствующего контракта.

Такой прогноз озвучил бывший руководитель ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, пишет издание "LIGA.net".

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По словам экс-чиновника, если соглашение о транспортировке российского газа украинской газотранспортной системой не будет продлено, то цена ресурса для потребителей может повыситься в следующем году.

В то же время, повышение будет не слишком существенным. Ожидается, что это увеличит стоимость на около 3%.

Чиновник считает, что относительно соответствующее увеличение стоимости не станет критическим. Особенно по сравнению с повышением цен на электроэнергию, которая за период войны подорожала дважды: в 2023 году — на 70%; в 2024 году — на около 60%.

"Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 грн за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 грн за куб", — пояснил он.

По его словам, при рыночной стоимости в 12 грн за один кубический метр, ее увеличение составит 40 копеек (менее 3%), то есть не будет оказывать значительного влияния на потребителей. Даже если конечная стоимость голубого топлива вырастет на 5-10%, это тоже не угрожающее повышение.

Судьба контракта на транзит российского газа

Как известно, действующий контракт на транспортировку российского газа территорией Украины был подписан на пять лет. Действие договора подходит к концу в этом году. Стороны заявили, что не намерены продлевать договоренность.

В частности, на протяжении последних месяцев западные партнеры ожидали официальной позиции Украины относительно продления соглашения, однако заявления власти четко дали понять, что этого не произойдет.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз по срокам повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня. Речь идет о трех базовых услугах, на которые во время войны установили мораторий.

Также мы писали, во сколько обходится украинцам электрическая энергия от зарядных систем типа "экофлоу". Цены не только в несколько раз выше, но и дорого обойдется стоимость ремонта такого оборудования.

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