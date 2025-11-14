Відео
Головна Фінанси Що таке соціальна інженерія та як не стати жертвою шахраїв

Що таке соціальна інженерія та як не стати жертвою шахраїв

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 16:17
Оновлено: 16:17
Основний метод шахраїв — що таке соціальна інженерія та як українцям зберегти свої фінанси
Хлопець закрив обличчя руками. Фото: Unsplash

В епоху цифрових технологій часто трапляються ситуації, коли наші персональні дані "викрадають". І нерідко така халепа стається навіть із найпильнішими та освіченими людьми, які піддаються на хитрощі аферистів. І цьому є логічне пояснення: зараз методи так званої соціальної інженерії еволюціонують та стають витонченішими, а технології — досконалішими.

Як йдеться у Telegram-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, шахраї активно користуються методом соціальної інженерії, тож більшість фінансових втрат від їхньої діяльності у світі пов’язані саме з цим видом кібератак. 

Що таке соціальна інженерія 

Це набір прийомів і технік, що ґрунтуються на психологічних маніпуляціях, за допомогою яких шахраї впливають на людину, змушуючи її діяти у своїх інтересах. Потрапивши на гачок до шахраїв, людина самостійно надає їм різну конфіденційну інформацію: 

  • реквізити банківських карток; 
  • логіни; 
  • паролі тощо.

Як правило, аферисти тиснуть на такі емоції:

  • страх — наприклад, дзвінок із банку про нібито блокування картки; 
  • тривога — коли телефонують і кажуть, що родич потрапив у біду і йому терміново потрібні  гроші; 
  • радість — повідомляють про виграш. 

Як протидіяти шахраям

Зберегти свої персональні дані й гроші можна, якщо слідувати таким правилам: 

  • за будь-яких умов не ігноруйте правила платіжної безпеки;
  • запам’ятайте, яку інформацію про свої картки та рахунки нікому не можна надавати; 
  • товари та послуги купуйте лише на безпечних сайтах, завжди перевіряйте посилання, файли; 
  • захистіть свій фінансовий номер телефону, акаунти інтернет-банкінгу, сторінки в соцмережах тощо; 
  • дізнайтесь про поширені сценарії платіжного шахрайства.  

Також важливо вміти швидко реагувати, якщо все ж надали свої дані шахраям.

Що ще варто знати українці 

Нагадаємо, шахраї маніпулюють темою пенсійних виплат та, використовуючи ПФУ, закликають українців "подати заяву", щоб підтвердити свій вік і не втратити пенсію. Тим часом у Пенсійному фонді вже спростували цю інформацію.

"Усі виплати, які здійснює ПФУ, порядок їх призначення, зупинення або припинення регламентовані законодавством України. Усі зміни щодо зазначених процедур вносяться виключно через офіційні рішення Верховної Ради України, Кабміну, а не через повідомлення в соцмережах чи месенджерах", — пояснили у держструктурі.

Там закликали громадян довіряти лише офіційним медіаресурсам.

Раніше ми розповідали, що шахраї виманюють гроші в отримувачів одноразової грошової допомоги в рамках програми "Зимова підтримка". Вони, зокрема, надсилають людям посилання зі сторонніх сервісів з пропозицією оформити картку для виплати грошей. Також ми пояснювали, як розпізнати дзвінок шахрая. Відомо, на яку деталь потрібно найперше звернути увагу.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
