Українців попередили про нові чеки Укрпошти: які персональні дані тепер друкують на квитанціях

Жінка читає квитанції, вивіска Укрпошти. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Якщо ви сплачуєте комуналку на Укрпошті, то не поспішайте викидати чек у першу ж урну. Тепер він містить не лише інформацію про платіж, а й ваші персональні дані: повне ім'я, податковий номер, а під час оплати карткою — навіть повний номер банківської картки. В Укрпошті пояснюють, що це вимога Національного банку України і вже просять державу переглянути ці правила.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрпошту.

Які дані тепер друкують на чеках

Відтепер під час оплати комунальних послуг, післяплати, переказів чи інших фінансових операцій на паперовій квитанції можуть бути зазначені:

повне прізвище, ім'я та по батькові платника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

повний номер банківської картки — якщо оплата здійснювалася карткою або через її поповнення.

Такі правила почали діяти з 1 серпня.

Чому Укрпошта почала це робити

У компанії пояснюють, що виконують вимоги Національного банку України, які є обов'язковими для всіх надавачів фінансових послуг — банків, поштових операторів та інших установ, що проводять платежі.

Водночас в Укрпошті підкреслюють, що категорично не підтримують такий підхід і вважають, що друкувати настільки детальну інформацію на паперових чеках небезпечно.

Чим це загрожує

В Укрпошті наголошують, що через їхні відділення проходить значна частина комунальних платежів, особливо у невеликих містах і селах.

Багато людей, особливо пенсіонери, роками зберігають паперові чеки вдома як підтвердження оплати. Якщо ж такі квитанції містять повний номер картки та податковий номер, існує ризик потрапляння персональних даних до сторонніх осіб.

Саме тому компанія вже звернулася до:

Національного банку;

Кабінету Міністрів;

Верховної Ради;

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Оператор пропонує залишити детальні персональні дані лише в електронних системах, а на паперових чеках друкувати мінімум інформації або приховувати її частину.

Чи потрібно повторно повідомляти свої дані

Якщо клієнт уже раніше надавав Укрпошті свій податковий номер — наприклад, під час отримання соціальних виплат, "Зимової підтримки", енергоощадних ламп чи інших послуг — повторно повідомляти його не потрібно. Якщо ж таких даних у системі немає, оператор попросить надати їх один раз.

Що радять робити після оплати

Укрпошта рекомендує не залишати чеки без нагляду. Якщо паперова квитанція більше не потрібна, її радять утилізувати вдома, а не викидати у смітник біля відділення. При цьому вся інформація про проведені платежі зберігається в електронному вигляді.

Як це працює в інших країнах

В Укрпошті звертають увагу, що міжнародна практика значно суворіше захищає персональні дані. Наприклад:

у США закон FACTA не дозволяє друкувати повний номер банківської картки на чеках;

у країнах Європейського Союзу діє принцип мінімізації персональних даних, який передбачає використання лише тієї інформації, яка справді необхідна.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Нова пошта змінила графік роботи відділень в обласних центрах. З 1 серпня клієнти можуть отримувати та відправляти посилки раніше — відділення відкриватимуться з 08:00.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть оформити частину послуг Нафтогазу у відділеннях Нової пошти. Перелік сервісів розширили і клієнтам стали доступні оновлення персональних даних та переоформлення особового рахунку після купівлі нерухомості.