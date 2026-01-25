Звільнення і працевлаштування у 2026 році — які зміни запровадили для роботодавців

Людина підписує папери. Фото: Unsplash

В Україні запрацювали нові правила щодо звільнення та працевлаштування людей. Так, були запроваджені диференційовані строки звітування для різних категорій роботодавців.

Про це повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про зміни

Для юридичних осіб, органів влади та інших податкових агетнів правила подання даних не змінилися. Робити це вони повинні щомісяця не пізніше 20 календарних днів після закінчення місяця.

Натомість фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб зобов'язали звітувати щоквартально — протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу.

Раніше дані від усіх роботодавців надходили щомісяця впродовж 20 днів після завершення місяця. На терміни не впливала форма власності чи кількість працівників.

Що це означає

Як зазначається, роботодавці все одно сповіщатимуть Державну податкову службу(ДПС) про початок роботи працівника. Зміни стосуються лише строків подання відомостей у складі об’єднаної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Зміни, як очікується, зменшать адміністративне навантаження на ФОПів та самозайнятих осіб, збережуть оперативність в наданні кадрової інформації від великих роботодавців і оптимізують обробку даних у державних інформаційних системах.

На практиці юридичні особи працюватимуть за звичними правилами, на відміну від ФОПів та самозайнятих осіб, які тепер матимуть більше часу, щоб відобразити кадрові події у своїх квартальних звітах. Порушення строків або неподання інформації загрожує штрафними санкціями відповідно до Податкового кодексу України.

Раніше ми розповідали про середні зарплати у Києві. Так, у січні 2026 року цей показник становить 32 000 гривень, а найбільше виплати зросли у бізнес-аналітиків — на 79%. Ще писали, що в Україні з'явиться новий Трудовий кодекс. Це важливий крок на шляху європейської інтеграції України, адже документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС.