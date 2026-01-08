Середня зарплата у Києві — як заробляють мешканці столиці

Середня зарплата в Києві — скільки платять у січні
Київ завжди був цікавим мешканцям інших міст і сіл, які шукають роботу з кращими умовами та виплатами. Найголовніший фактор, який визначає привабливість міста на ринку праці — рівень зарплат.
Редакція Новини.LIVE розповідає, якою є середня зарплата у Києві на початку січня 2026 року.
Скільки платять у Києві
Відповідно до даних кадрового порталу Work.ua, наразі середня зарплата у Києві складає 32 500 грн. Це на 23% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року.
Медіана заробітних плат розрахована за даними з 51795 вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці.
Хто у Києві заробляє найбільше
За рік суттєво зросли зарплати у бізнес-аналітиків — на 79%. Наразі їм платять по 71 500 тис. гривень щомісяця. Виплати SEO-спеціалістводіїв-інструкторів збільшилися на 58%, наразі зарплата перебуває на рівні 45 тис. гривень. А таргетологи зараз заробляють у Києві по 70 тис. гривень (+56%). Також зросли зарплати у слідуючих професій:
- Ріелтор 90 000 грн (+50% за рік);
- Ортопед 60 000 грн (+50%)
- Продавець-консультант 27 500 грн (+22%);
- Менеджер з продажу 42 500 грн (+21%);
- Комірник 29 300 грн (+23%);
- Касир 25 400 грн (+24%);
- Кухар 35 000 грн (+21%);
- Водій 38 900 грн (+20%);
- Бариста 27 500 грн (+22%);
- Адміністратор 27 500 грн (+17%); Вантажник 29 000 грн (+38%);
- Бухгалтер 34 000 грн (+24%);
- Офіс-менеджер 30 000 грн (+20%); Менеджер по роботі з клієнтами 35 000 грн (+9%);
- Прибиральниця 17 500 грн (+22%);
- Різноробочий 30 000 грн (+33%);
- Охоронець 25 000 грн (+33%).
