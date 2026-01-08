Відео
Головна Фінанси Середня зарплата в Києві — скільки платять у січні

Середня зарплата в Києві — скільки платять у січні

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 21:47
Середня зарплата у Києві — як заробляють мешканці столиці
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Київ завжди був цікавим мешканцям інших міст і сіл, які шукають роботу з кращими умовами та виплатами. Найголовніший фактор, який визначає привабливість міста на ринку праці — рівень зарплат.

Редакція Новини.LIVE розповідає, якою є середня зарплата у Києві на початку січня 2026 року. 

Читайте також:

Скільки платять у Києві

Відповідно до даних кадрового порталу Work.ua, наразі середня зарплата у Києві складає 32 500 грн. Це на 23% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року.

Медіана заробітних плат розрахована за даними з 51795 вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці. 

Хто у Києві заробляє найбільше 

За рік суттєво зросли зарплати у бізнес-аналітиків — на 79%. Наразі їм платять по 71 500 тис. гривень щомісяця. Виплати SEO-спеціалістводіїв-інструкторів збільшилися на 58%, наразі зарплата перебуває на рівні 45 тис. гривень. А таргетологи зараз заробляють у Києві по 70 тис. гривень (+56%). Також зросли зарплати у слідуючих професій:

  • Ріелтор 90 000 грн (+50% за рік);
  • Ортопед 60 000 грн (+50%)
  • Продавець-консультант 27 500 грн (+22%);
  • Менеджер з продажу 42 500 грн (+21%);
  • Комірник 29 300 грн (+23%);
  • Касир 25 400 грн (+24%);
  • Кухар 35 000 грн (+21%);
  • Водій 38 900 грн (+20%);
  • Бариста 27 500 грн (+22%);
  • Адміністратор 27 500 грн (+17%); Вантажник 29 000 грн (+38%);
  • Бухгалтер 34 000 грн (+24%);
  • Офіс-менеджер 30 000 грн (+20%); Менеджер по роботі з клієнтами 35 000 грн (+9%);
  • Прибиральниця 17 500 грн (+22%);
  • Різноробочий 30 000 грн (+33%);
  • Охоронець 25 000 грн (+33%).

Раніше ми писали, коли українці зможуть отримувати середню зарплату у 1000 доларів та чому заробітні плати ніколи не зростають просто через чиєсь бажання. 

Також дізнайтеся, хто з українських родин може отримати у січні грошову допомогу на зиму. 

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
