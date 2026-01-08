Середня зарплата у Києві — як заробляють мешканці столиці

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Київ завжди був цікавим мешканцям інших міст і сіл, які шукають роботу з кращими умовами та виплатами. Найголовніший фактор, який визначає привабливість міста на ринку праці — рівень зарплат.

Редакція Новини.LIVE розповідає, якою є середня зарплата у Києві на початку січня 2026 року.

Скільки платять у Києві

Відповідно до даних кадрового порталу Work.ua, наразі середня зарплата у Києві складає 32 500 грн. Це на 23% більше, якщо порівнювати з січнем минулого року.

Медіана заробітних плат розрахована за даними з 51795 вакансій, розміщених на Work.ua у Києві за останні 3 місяці.

Хто у Києві заробляє найбільше

За рік суттєво зросли зарплати у бізнес-аналітиків — на 79%. Наразі їм платять по 71 500 тис. гривень щомісяця. Виплати SEO-спеціалістводіїв-інструкторів збільшилися на 58%, наразі зарплата перебуває на рівні 45 тис. гривень. А таргетологи зараз заробляють у Києві по 70 тис. гривень (+56%). Також зросли зарплати у слідуючих професій:

Ріелтор 90 000 грн (+50% за рік);

Ортопед 60 000 грн (+50%)

Продавець-консультант 27 500 грн (+22%);

Менеджер з продажу 42 500 грн (+21%);

Комірник 29 300 грн (+23%);

Касир 25 400 грн (+24%);

Кухар 35 000 грн (+21%);

Водій 38 900 грн (+20%);

Бариста 27 500 грн (+22%);

Адміністратор 27 500 грн (+17%); Вантажник 29 000 грн (+38%);

Бухгалтер 34 000 грн (+24%);

Офіс-менеджер 30 000 грн (+20%); Менеджер по роботі з клієнтами 35 000 грн (+9%);

Прибиральниця 17 500 грн (+22%);

Різноробочий 30 000 грн (+33%);

Охоронець 25 000 грн (+33%).

