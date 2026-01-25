Увольнение и трудоустройство в 2026 году - какие изменения ввели для работодателей

Человек подписывает бумаги. Фото: Unsplash

В Украине заработали новые правила для увольнения и трудоустройства людей. Так, были введены дифференцированные сроки отчетности для различных категорий работодателей.

Об этом сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета на своей странице в социальной сети Facebook.

Подробнее об изменениях

Для юридических лиц, органов власти и других налоговых агентов правила представления данных не изменились. Делать это они должны ежемесячно не позднее 20 календарных дней после окончания месяца.

Но физических лиц — предпринимателей (ФЛП) и самозанятых лиц обязали отчитываться ежеквартально — в течение 40 календарных дней после завершения отчетного квартала.

Ранее данные от всех работодателей поступали ежемесячно в течение 20 дней после завершения месяца. На сроки не влияла форма собственности или количество работников.

Что это означает

Как отмечается, работодатели все равно будут извещать Государственную налоговую службу (ГНС) о начале работы сотрудника. Изменения касаются только сроков представления сведений в составе объединенной отчетности по НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.

Изменения, как ожидается, снизят административную нагрузку на ФЛП и самозанятых лиц, сохранят оперативность в предоставлении кадровой информации от крупных работодателей и оптимизируют обработку данных в государственных информационных системах.

На практике юрлица будут работать по привычным правилам, в отличие от ФЛП и самозанятых лиц, у которых теперь будет больше времени, чтобы отчитаться о кадровых события в своих квартальных отчетах. Нарушение сроков или непредставление информации грозит штрафными санкциями в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

