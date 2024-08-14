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Украинцев могут лишить популярных соцвыплат — что нужно знать

14 августа 2024 11:09
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь украинцам до 3 тыс. гривен — кому могут отменить выплаты
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцев могут лишить популярной социальной помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это может произойти по результатам проверки новых адресов, где проживают переселенцы.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики.

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Проверки адресов проживания ВПЛ и лишение выплат

Специалисты Национальной социальной службы осуществляют проверки адресов проживания ВПЛ на основе определенных оснований:

  • информации в автоматизированных реестрах;
  • сообщений об изменении фактического адреса проживания/нахождения получателя помощи;
  • результатов верификации, согласно критериям назначения помощи;
  • сообщений от посторонних лиц.

После этого специалисты обязаны своевременно отреагировать и назначить дату проверки.

Проверка должна производиться после сообщения ВПЛ. Они должны позвонить по телефону или связаться другим доступным способом.

В течение десяти рабочих дней со дня вынесения такого решения работники Нацсоцслужбы должны провести фактическую проверку ВПЛ.

По уважительным причинам проверку могут отложить на две недели.

В случае отсутствия переселенца во время проведения проверки по фактическому адресу проживания/пребывания — составят соответствующий акт и сообщат о необходимости в течение 14 рабочих дней прибыть в орган соцзащиты населения по месту нахождения на учете для идентификации.

Как возобновить выплаты на проживание

Как отмечается, если переселенец в течение 30 календарных дней после проверки не прибудет в орган соцзащиты населения, он примет решение о приостановлении помощи со следующего месяца.

Поэтому ВПЛ должны в течение месяца для возобновления выплат прибыть в отделение соцзащиты населения.

Речь идет о потере выплат, которые в 2024 году предоставляют в таком размере:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;
  • для других лиц — 2 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года для украинцев доступна регистрация на получение денежной помощи от УВКБ ООН. В ее рамках максимально в "одни руки" можно получить около 11 тысяч гривен.

Также мы писали, что благотворительный фонд Каритас оказывает денежную помощь на компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Средства будут предоставлены в рамках проекта Гуманитарная помощь для граждан, пострадавших от войны в Украине.

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