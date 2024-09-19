Льготы на коммуналку — кого из украинцев могут их лишить

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине намерены внедрить механизм лишения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди льготных категорий граждан.

Об этом говорится в проекте закона, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

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Согласно документу, льготные категории граждан будут обязаны ежемесячно оплачивать фактическое потребление жилищно-коммунальных услуг. Порядок приостановки льгот в случае неуплаты будет определен решением Кабинета Министров Украины.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что ежегодно государство выделяет значительные средства на социальную поддержку в виде льгот и субсидий. Так, в 2024 году из государственного бюджета было предусмотрено 49,9 млрд гривен, из которых 17,2 млрд гривен — на льготы, а 30,3 млрд гривен — на субсидии. Эти выплаты осуществляются наличными деньгами, что позволяет получателям самостоятельно управлять средствами для оплаты коммунальных услуг.

Однако ежегодно увеличивается задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. По информации Пенсионного фонда Украины, на 1 августа 2024 года общий долг среди льготников достиг 732,9 млн гривен. Одной из основных причин этого является повышение тарифов на услуги, возникшее из-за ухудшения экономической ситуации в стране, вызванного войной и экономическими трудностями.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают ввести правило, согласно которому льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будут предоставляться только при своевременной оплате или наличии соглашения о реструктуризации долга. Такое требование уже действует для получателей субсидий, однако законодательно оно не распространяется на льготников, что и послужило причиной разработки новых норм.

Что еще нужно знать

Напомним, в Министерстве социальной политики оценили объем финансирования, предусмотренный на жилищные субсидии и льготы. Известно, хватит ли средств на выплату помощи украинцам до конца 2024 года.

Мы также писали, что в Украине с начала полномасштабной войны жилищно-коммунальные тарифы на несколько ключевых услуг, включая водоснабжение, природный газ, горячую воду и отопление, оставались неизменными. Однако власти могут начать корректировать цены на некоторые из них.