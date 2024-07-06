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Покарання за оренду банківських карток — що очікує грошових мулів в Україні

6 липня 2024 02:09
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Суворе покарання дропам — які наслідки загрожують за здачу картки в оренду
Банківські картки в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українцям все частіше пропонують здати банківську картку в оренду за винагороду або виконати легку роботу з негайною виплатою на карту. Ця нова шахрайська схема є надзвичайно небезпечною, оскільки власник картки стає співучасником злочину. Якщо не повідомити про це поліцію вчасно, можна опинитися за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

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Хто такі дропи або грошові мули

Грошові мули або дропи — це люди, які за фінансову винагороду дозволяють третій особі (шахраю) використовувати свій банківський рахунок для здійснення операцій з коштами незаконного походження.

Ці кошти отримані незаконним шляхом: через торгівлю наркотиками, людьми, тероризм, фішинг та інші тяжкі злочини. Банківські картки також можуть бути використані для фінансових операцій, пов’язаних із незаконною діяльністю, такою як робота нелегальних онлайн-казино, ухилення від сплати податків та інші подібні правопорушення.

Дропи переказують ці кошти через різні банківські рахунки, використовуючи власні платіжні картки. Це ускладнює роботу слідчих органів, дозволяючи злочинним групам діяти в різних країнах і залишатися непоміченими.

Що буде якщо здати банківську картку в оренду
Джерело: Держспецзв'язку

Яке покарання чекає на дропів

Грошовий мул — це особа, яка бере участь у злочинній схемі, використовуючи свій банківський рахунок для переказу незаконно отриманих коштів. Це одна з найбільш вразливих ланок в схемі, яку правоохоронці зазвичай виявляють швидше за інші. Участь у таких діях може призвести до серйозних наслідків, включаючи штрафи, конфіскацію майна і навіть ув'язнення.

Щоб захистити себе, варто уникати сумнівних пропозицій легкого заробітку. Тим, хто вже став дропом, слід негайно звернутися до Кіберполіції та свого банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив, що регулятор планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку. Наразі ведуться переговори з волонтерами, які здійснюють великі грошові операції через карткові перекази.

Ми також писали, що українські фінансові установи мають право призупиняти безготівкові грошові перекази за певних умов. Блокування транзакцій може тривати до семи робочих днів.

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