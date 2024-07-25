Штрафы за участие в схеме дропов — участников ждет жестокое наказание

Карта и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственная налоговая служба насчитала 2,3 млн грн штрафов украинцу, который стал частью схемы с "дропами", то есть человеком, передающим свои банковские данные мошенникам. Такие люди зарабатывают около 100 долларов, продавая свои данные для создания фальшивых счетов, по которым преступники прячут деньги от налоговых органов.

Об этом говорится в документах налоговой, с которыми ознакомился Forbes.

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Наказание за участие в схеме с дропами

В ходе проверки налоговая обнаружила, что гражданин Украины в 2023 году получил на счет почти 9,5 млн грн. Эти средства подлежат налогообложению НДФЛ (18%) и военному сбору (1,5%). Налоговая начислила ему 2,3 млн грн за неуплаченные налоги и штрафы. Также обнаружен еще один человек, через счет которого прошло 2 млн грн; Ей насчитали 500 тыс. грн. В обоих случаях деньги не поступали непосредственно этим лицам, а только использовались их счета для перевода средств в схеме.

Этот случай подчеркивает новый риск для продающих свои персональные данные. Ранее речь шла о том, что "дропы" могут попасть в черные списки банков и испытывать проблемы с трудоустройством, как отмечал замглавы НБУ Дмитрий Олейник. Теперь граждане могут получить значительные штрафы от налоговой.

Forbes обратился к главе налогового комитета Верховной Рады Данилу Гетманцеву с вопросом, не кажется ли, что наказание получают лишь простые исполнители, которые часто не знают о цели использования своих данных, в то время как организаторы схем остаются безнаказанными.

"Нацбанк очень глубоко проверяет такие операции, которые не могут совершаться без содействия или даже организации соответствующих финансовых учреждений. Соответственно, для организаторов последствия намного строже", — пояснил нардеп.

Гетманцев добавил, что "дропами" обычно становятся студенты и пенсионеры, но через их счета проходят огромные суммы, используемые для оплаты наркотиков, нелегальной водки, табака и даже оружия.

"Человек, который передает свою карточку для платежей третьим лицам, совершает нарушение, за которое предусматривается ответственность. Он неотвратимый", — подчеркнул нардеп.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам все чаще предлагают сдать банковскую карту в аренду за вознаграждение или проделать легкую работу с немедленной выплатой на карту. Эта новая мошенническая схема чрезвычайно опасна, поскольку держатель карты становится соучастником преступления. Если не сообщить об этом полиции вовремя, можно оказаться за решеткой.

Мы также сообщали, что глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный сообщил, что регулятор планирует ввести ограничения на переводы с карты на карту (P2P-переводы). В настоящее время ведутся переговоры с волонтерами, которые осуществляют крупные денежные операции из-за карточных переводов.