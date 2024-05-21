Штрафы за переводы денег — кого и за что наказывают украинцев

Телефон и деньги в руках Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы. Для того, чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.

О таких деталях рассказали адвокаты, информирует UNIAN.

Читайте также:

Кому грозят штрафы за денежные переводы

По словам специалистов, украинцев ждет наказание, если не зарегистрированы как физлица-предприниматели (ФЛП), однако активно занимаются торговлей в сети Интернет, при этом регулярно получая большие объемы денег с разных банковских счетов, не связанных с ними.

При таких обстоятельствах банки имеют право блокировать карточные счета клиентов и требовать дальнейших разъяснений относительно совершенных финансовых операций.

Если подозрения финучреждений о незаконном поступлении денежных переводов подтвердятся, соответствующие данные передадут в органы контроля. За подобные действия гражданам грозят штрафные санкции. Размеры финансового наказания могут колебаться от 17 до 34 тыс. гривен.

Какие суммы попадут под проверки в 2024 году

Согласно действующему законодательству, банки имеют право блокировать счета клиентов за превышение лимитов на переводы средств с карты на карту.

В общей сложности предусмотрен контроль за карточными переводами, начиная от 5 тыс. гривен. В то же время под особо пристальный контроль попадают операции, по которым суммы превышают 400 тыс. гривен.

Это предусмотрено постановлением Национального банка (НБУ) №60. Также финучреждения наделены правом самостоятельно устанавливать лимиты.

Изменения Нацбанка на карточные переводы

Весной 2024 года Национальный банк вынес на публичное обсуждение проект постановления о внесении изменений в порядок осуществления платежных операций.

Согласно нормам документа, предлагают исключить возможность обналичивания денег по расчетам, которые происходят путем пересылки без открытия счетов.

Новые правила по переводу денег с карты на карту призваны "повысить прозрачность платежных операций" в стране, пояснили в НБУ.

"С целью повышения прозрачности платежных операций регулятор планирует осовременить порядок проведения и оформления небанковскими финансовыми учреждениями перевода средств без открытия счета в национальной валюте Украины, а именно исключить возможность обналичивания субъектами хозяйствования по расчетам с физическими лицами, осуществляемыми путем перевода средств без открытия счета", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что ПриватБанк вместе с Visa подарит нулевой тариф для бизнеса, который занимается продажей товаров через интернет и принимает платежи по платежным картам. Такая возможность будет действовать до 15 июля 2024 года.

Также мы писали, как закрыть банковские счета клиентам, находящимся на оккупированных территориях. Обнародовали инструкцию через мобильное приложение "Приват24".