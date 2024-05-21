Соцвиплати в Україні — деяких громадян позбавлять права на допомогу

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році продовжаться ретельні перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на право на соціальну допомогу. Йдеться про моніторинг місць проживання представниками Національної соціальної сервісної служби.

Про це повідомляється у матеріалах Міністерства соціальної політики.

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Підстави для перевірки переселенців

Фахівці Нацслужби прийдуть з перевірками до переселенців для встановлення місця проживання на певних підставах. Це станеться у разі:

якщо різниться інформація в електронних реєстрах;

якщо було повідомлено про зміну фактичної адреси проживання/перебування отримувача допомоги;

у результаті верифікації, згідно з критеріями призначення допомоги;

повідомлення від інших громадян.

Після появи такої інформації представники держслужби мають своєчасно відреагувати та призначити дату та час здійснення відповідної перевірки.

Як відбуваються перевірки ВПО

Переселенців повинні не менш ніж за два календарні дні попередити про проведення перевірки. ВПО мають зателефонувати або ж зв’язатися за допомогою інших доступних засобів.

Упродовж десяти робочих днів з часу винесення такого рішення має бути проведена фактична перевірка переселенця.

Якщо ВПО повідомила про свою відсутність через перебування у родичів, у відпустці тощо — перевірку відкладають на два тижні.

Якщо переселенця під час проведення перевірки не виявлять за фактичним місцем проживання/перебування, на нього складуть акт та цього ж дня повідомлять про необхідність протягом 14 робочих днів прибути в орган соцзахисту населення за адресою перебування на обліку для здійснення ідентифікації.

У разі, якщо ВПО упродовж 30 календарних днів після здійснення перевірки не з'явиться в орган соцзахисту населення, ухвалять рішення про призупинення надання соцвиплат з наступного місяця.

Поновлення права на виплати

Якщо у переселенця будуть обґрунтовані причини відсутності (службове відрядження, хвороба, смерть родичів), він за 30 календарних днів після перевірки повинен звернутися в орган соцзахисту населення із заявою та з підтверджуючими документами про поновлення допомоги.

Українське законодавство передбачає право на постійне інформування особи про те, що відбувається — від наміру проведення перевірки до повідомлення про тимчасове припинення соцдопомоги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у травні 2024 року частина громадян може отримати додаткову грошову допомогу. Йдеться про евакуйованих мешканців прифронтових територій Сумської та Харківської областей, які належать до категорії вразливих.

Також ми писали, що уряд дозволив заповідати одноразову грошову допомогу родичам загиблого військовослужбовця. Зараз її розмір становить 15 млн грн.