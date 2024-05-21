Соцвыплаты в Украине — некоторых граждан лишат права на помощь

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году продолжатся тщательные проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на право на социальную помощь. Речь идет о мониторинге мест проживания представителями Национальной социальной сервисной службы.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

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Основания для проверки переселенцев

Специалисты Нацслужбы придут с проверками к переселенцам для установления места жительства на определенных основаниях. Это произойдет в следующих случаях:

если разнится информация в электронных реестрах;

если было сообщено об изменении фактического адреса проживания/нахождения получателя пособия;

в результате верификации, согласно критериям назначения помощи;

уведомления от других граждан.

После появления такой информации представители госслужбы должны своевременно отреагировать и назначить дату и время осуществления соответствующей проверки.

Как проходят проверки ВПЛ

Переселенцев должны не менее чем за два календарных дня предупредить о проведении проверки. ВПЛ должны позвонить или связаться с помощью других доступных средств.

В течение десяти рабочих дней с момента вынесения такого решения должна быть проведена фактическая проверка переселенца.

Если переселенец сообщил о своем отсутствии из-за пребывания у родственников, в отпуске и т.п., проверку откладывают на две недели.

Если переселенца во время проведения проверки не выявят по фактическому месту жительства/пребывания, на него составят акт и в этот же день сообщат о необходимости в течение 14 рабочих дней прибыть в орган соцзащиты населения по адресу нахождения на учете для осуществления идентификации.

В случае, если ВПЛ в течение 30 календарных дней после проверки не явится в орган соцзащиты населения, примут решение о приостановлении предоставления соцвыплат со следующего месяца.

Восстановление права на выплаты

Если у переселенца будут обоснованы причины отсутствия (служебная командировка, болезнь, смерть родственников), он через 30 календарных дней после проверки должен обратиться в орган соцзащиты населения с заявлением и с подтверждающими документами о возобновлении помощи.

Украинское законодательство предусматривает право на постоянное информирование происходящего — от намерения проведения проверки до сообщения о временном прекращении соцпомощи.

Что еще стоит знать

Напомним, в мае 2024 года часть граждан может получить дополнительную денежную помощь. Речь идет об эвакуированных жителях прифронтовых территорий Сумской и Харьковской областей, которые относятся к категории уязвимых.

Также мы писали, что правительство разрешило завещать единовременную денежную помощь родственникам погибшего военнослужащего. Сейчас ее размер составляет 15 млн грн.