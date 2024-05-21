Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцам грозит потеря соцвыплат — кто попадет под удар arrow

Украинцам грозит потеря соцвыплат — кто попадет под удар

21 мая 2024 08:27
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Соцвыплаты в Украине — некоторых граждан лишат права на помощь
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году продолжатся тщательные проверки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на право на социальную помощь. Речь идет о мониторинге мест проживания представителями Национальной социальной сервисной службы.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

Читайте также:

Основания для проверки переселенцев

Специалисты Нацслужбы придут с проверками к переселенцам для установления места жительства на определенных основаниях. Это произойдет в следующих случаях:

  • если разнится информация в электронных реестрах;
  • если было сообщено об изменении фактического адреса проживания/нахождения получателя пособия;
  • в результате верификации, согласно критериям назначения помощи;
  • уведомления от других граждан.

После появления такой информации представители госслужбы должны своевременно отреагировать и назначить дату и время осуществления соответствующей проверки.

Как проходят проверки ВПЛ

Переселенцев должны не менее чем за два календарных дня предупредить о проведении проверки. ВПЛ должны позвонить или связаться с помощью других доступных средств.

В течение десяти рабочих дней с момента вынесения такого решения должна быть проведена фактическая проверка переселенца.

Если переселенец сообщил о своем отсутствии из-за пребывания у родственников, в отпуске и т.п., проверку откладывают на две недели.

Если переселенца во время проведения проверки не выявят по фактическому месту жительства/пребывания, на него составят акт и в этот же день сообщат о необходимости в течение 14 рабочих дней прибыть в орган соцзащиты населения по адресу нахождения на учете для осуществления идентификации.

В случае, если ВПЛ в течение 30 календарных дней после проверки не явится в орган соцзащиты населения, примут решение о приостановлении предоставления соцвыплат со следующего месяца.

Восстановление права на выплаты

Если у переселенца будут обоснованы причины отсутствия (служебная командировка, болезнь, смерть родственников), он через 30 календарных дней после проверки должен обратиться в орган соцзащиты населения с заявлением и с подтверждающими документами о возобновлении помощи.

Украинское законодательство предусматривает право на постоянное информирование происходящего — от намерения проведения проверки до сообщения о временном прекращении соцпомощи.

Что еще стоит знать

Напомним, в мае 2024 года часть граждан может получить дополнительную денежную помощь. Речь идет об эвакуированных жителях прифронтовых территорий Сумской и Харьковской областей, которые относятся к категории уязвимых.

Также мы писали, что правительство разрешило завещать единовременную денежную помощь родственникам погибшего военнослужащего. Сейчас ее размер составляет 15 млн грн.

выплаты
деньги
переселенцы
материальная помощь
ВПЛ
соцвыплаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

07:36 Зачем приходить голышом — эксперты раскритиковали главный тренд Met Gala 2024

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify