Проблеми з розрахунком за газ — коли можуть не зарахувати оплату

Гроші та платіжки на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українських споживачів природного газу попередили про важливість правильного заповнення власних даних під час оплати послуг за розподіл газу. Платіж можуть не зарахувати, якщо не дотримуватися цієї вимоги.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківської міської філії "Газмережі".

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Проблеми з розрахунком за розподіл газу

Як пояснили представники філії "Газмережі", якщо клієнти забувають або неправильно вносять персональну інформацію в поле "Призначення платежу", то:

сплачену суму неможливо ідентифікувати;

неможливо зарахувати на особовий рахунок абонентів.

"Як результат, доведеться звертатися до Центрів обслуговування клієнтів. І надавати підтверджувальні документи... Перевіряйте правильність заповнених даних, а також реквізити, на які сплачуєте послуги, і ваш платіж не загубиться", — наголошують у філії.

Яку інформацію необхідно заповнити

Українським споживачам для того, щоб уникнути проблем, необхідно слідкувати за правильністю внесення таких даних:

номера особового рахунку;

прізвища, ім'я та по батькові платника;

повної адреси домоволодіння;

оплати послуги з розподілу блакитного палива.

Правильне внесення даних. Джерело: Газмережі

Також варто зберігати комунальні платіжки упродовж п'яти років після оплати рахунків. Саме квитанції можуть допомогти вирішити майбутні спори з постачальниками послуг, оскільки:

позовна давність спливає через три роки з дати виникнення проблеми;

постачальники можуть затягнути тривалість розгляду справи, тому платіжки стануть перестрахуванням у таких випадках.

Раніше ми розповідали, що українцям, які звертаються за призначенням житлової субсидії, іноді необхідно мати додаткову довідку від ГК "Нафтогаз України". Йдеться про підтвердження факту відсутності боргу.

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