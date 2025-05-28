Проблемы с расчетом за газ — когда могут не зачислить оплату

Деньги и платежки на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинских потребителей природного газа предупредили о важности правильного заполнения собственных данных при оплате услуг за распределение газа. Платеж могут не зачислить, если не соблюдать это требование.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского городского филиала "Газсети".

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Как пояснили представители филиала "Газсети", если клиенты забывают или неправильно вносят персональную информацию в поле "Назначение платежа", то:

уплаченную сумму невозможно идентифицировать;

невозможно зачислить на лицевой счет абонентов.

"Как результат, придется обращаться в Центры обслуживания клиентов. И предоставлять подтверждающие документы... Проверяйте правильность заполненных данных, а также реквизиты, на которые оплачиваете услуги, и ваш платеж не потеряется", — подчеркивают в филиале.

Какую информацию необходимо заполнить

Украинским потребителям для того, чтобы избежать проблем, необходимо следить за правильностью внесения таких данных:

номера лицевого счета;

фамилии, имени и отчества плательщика;

полного адреса домовладения;

оплаты услуги по распределению голубого топлива.

Правильное внесение данных. Источник: Газосети

Также стоит хранить коммунальные платежки в течение пяти лет после оплаты счетов. Именно квитанции могут помочь решить будущие споры с поставщиками услуг, поскольку:

исковая давность истекает через три года с даты возникновения проблемы;

поставщики могут затянуть продолжительность рассмотрения дела, поэтому платежки станут перестраховкой в таких случаях.

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