Проблемы с расчетом за газ — когда могут не зачислить оплату

Украинцам грозит незачисление оплаты за газ — как избежать
Украинских потребителей природного газа предупредили о важности правильного заполнения собственных данных при оплате услуг за распределение газа. Платеж могут не зачислить, если не соблюдать это требование.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковского городского филиала "Газсети".
Проблемы с расчетом за распределение газа
Как пояснили представители филиала "Газсети", если клиенты забывают или неправильно вносят персональную информацию в поле "Назначение платежа", то:
- уплаченную сумму невозможно идентифицировать;
- невозможно зачислить на лицевой счет абонентов.
"Как результат, придется обращаться в Центры обслуживания клиентов. И предоставлять подтверждающие документы... Проверяйте правильность заполненных данных, а также реквизиты, на которые оплачиваете услуги, и ваш платеж не потеряется", — подчеркивают в филиале.
Какую информацию необходимо заполнить
Украинским потребителям для того, чтобы избежать проблем, необходимо следить за правильностью внесения таких данных:
- номера лицевого счета;
- фамилии, имени и отчества плательщика;
- полного адреса домовладения;
- оплаты услуги по распределению голубого топлива.
Также стоит хранить коммунальные платежки в течение пяти лет после оплаты счетов. Именно квитанции могут помочь решить будущие споры с поставщиками услуг, поскольку:
- исковая давность истекает через три года с даты возникновения проблемы;
- поставщики могут затянуть продолжительность рассмотрения дела, поэтому платежки станут перестраховкой в таких случаях.
Ранее мы рассказывали, что украинцам, которые обращаются за назначением жилищной субсидии, иногда необходимо иметь дополнительную справку от ГК "Нафтогаз Украины". Речь идет о подтверждении факта отсутствия долга.
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