Субсидії 2025 — кому відмовлять у допомозі без довідки з Нафтогазу

Гроші та платіжки в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським громадянам, які звертаються за оформленням субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, у деяких випадках необхідно мати на руках додаткову довідку від газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Йдеться про документ, що підтверджує відсутність заборгованості.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали компанії.

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Детальніше про довідку від Нафтогазу

Як зазначається, іноді під час оформлення субсидії вимагається наявність довідки, де підтверджується відсутність заборгованості за природний газ.

Відповідний документ необхідний тим, хто мав прострочені платежі перед поданням заявки на субсидію.

Зокрема, таку довідку можуть вимагати у разі зміни власника або ж продажу, чи купівлі нерухомості.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

Як отримати довідку про відсутність боргу

Громадяни, які планують оформити субсидію, однак від них вимагають довідку про відсутність боргу, можуть замовити її дистанційно. Вона доступна через такі канали:

в особистому кабінеті my.gas.ua;

у чат-ботах "Нафтогазу" в Viber та Telegram;

в терміналах самообслуговування Ощадбанку, ПриватБанку, EasyPay або City24.

Також документ про відсутність заборгованості можна отримати в Центрі обслуговування клієнтів або партнерському відділенні газопостачальної компанії "Нафтогаз".

Раніше ми розповідали, що ціни на опалення та гарячу воду у Києві занижені, адже діє мораторій на час воєнного часу щодо подорожчання послуг. Проте після закінчення війни рахунки можуть злетіти до 50%.

Також повідомлялося, що тим пенсіонерам, у кого дохід виявиться більшим за 4,24 тис. грн на кожного члена родини, пільгу не нарахують. Проте у них залишиться право подати заяву на субсидію.