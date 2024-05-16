Расчет за услуги ЖКХ — как безопасно избежать долговой ямы

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине граждане продолжают накапливать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, чем подвергают себя угрозе отключению услуги. Эксперты рассказали, как безопасно избавиться от долговой ямы за пять лет.

Об этом сообщила юрист Анастасия Шаховец.

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По словам правозащитницы, рассчитаться с долгами за жилищно-коммунальные услуги можно благодаря реструктуризации.

Согласно постановлению Кабинета Министров, всем предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, управляющим организациям и ОСМД вернули право начислять штрафные санкции в виде пени на задолженность. Соответствующее начисление будет производиться в соответствии с условиями заключенных договоров и норм законодательства.

По закону, в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг потребитель должен оплатить пеню, размер которой ограничен. Она не может превышать 0,01% суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, а общая сумма начисленной и уплаченной пени не может быть выше самой задолженности.

В то же время, реструктуризация долгов за коммунуслуги позволит поэтапно погашать накопленную задолженность в течение определенного периода. Благодаря ей сумму можно разбить на равные части и оплачивать постепенно, обеспечивая своевременную оплату текущих счетов за услугу.

Юрист отмечает, что закон позволяет гражданам реструктуризировать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, в частности, природный газ и электроэнергию на срок до 60 месяцев, то есть на пять лет. Если этого срока недостаточно для полного погашения долга, соглашение о реструктуризации может быть продлено до полной оплаты.

Важное условие — общая сумма ежемесячных платежей по реструктуризированной задолженности и текущим счетам не может превышать 25% общего дохода семьи. Для пенсионеров и социально уязвимых слоев населения — 20% от размера дохода.

Заключение соглашения о реструктуризации долгов по коммунальным услугам важно и требует индивидуального подхода к каждому потребителю. То есть сделки заключаются отдельно с теми компаниями, которым должен человек. Если потребитель проживает в многоквартирном доме, то процесс расчетов за коммунуслуги может быть организован через управление домом или объединение совладельцев.

Возвращение наказания должников

В этом году был отменен запрет на прекращение предоставления коммунальных услуг потребителям в случае неоплаты или неполной оплаты. Вернули возможность начисления и взыскания штрафов и пени за задолженность за услуги ЖКХ.

В частности, перед компанией Yasno граждане имеют просроченную задолженность в Днепропетровской области и Киеве более чем на 1,2 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной инспекции энергетического надзора считают действующий тариф на электрическую энергию низким даже для мирного времени. В то время как в военное время, из-за масштабных обстрелов, сфера энергетики требует больше средств.

Мы также писали, что ближайшим летом цены на природный газ для населения не изменятся, большинство бытовых потребителей в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубический метр. Однако в перспективе тариф на голубое топливо планируется приблизить к уровню рыночного.