Расчет за услуги ЖКХ — как безопасно избежать долговой ямы

Украинцам угрожает долговая яма за услуги ЖКХ — как избежать
В Украине граждане продолжают накапливать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, чем подвергают себя угрозе отключению услуги. Эксперты рассказали, как безопасно избавиться от долговой ямы за пять лет.
Об этом сообщила юрист Анастасия Шаховец.
Как избавиться от долговой ямы за услуги ЖКХ
По словам правозащитницы, рассчитаться с долгами за жилищно-коммунальные услуги можно благодаря реструктуризации.
Согласно постановлению Кабинета Министров, всем предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, управляющим организациям и ОСМД вернули право начислять штрафные санкции в виде пени на задолженность. Соответствующее начисление будет производиться в соответствии с условиями заключенных договоров и норм законодательства.
По закону, в случае несвоевременной оплаты коммунальных услуг потребитель должен оплатить пеню, размер которой ограничен. Она не может превышать 0,01% суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, а общая сумма начисленной и уплаченной пени не может быть выше самой задолженности.
В то же время, реструктуризация долгов за коммунуслуги позволит поэтапно погашать накопленную задолженность в течение определенного периода. Благодаря ей сумму можно разбить на равные части и оплачивать постепенно, обеспечивая своевременную оплату текущих счетов за услугу.
Юрист отмечает, что закон позволяет гражданам реструктуризировать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, в частности, природный газ и электроэнергию на срок до 60 месяцев, то есть на пять лет. Если этого срока недостаточно для полного погашения долга, соглашение о реструктуризации может быть продлено до полной оплаты.
Важное условие — общая сумма ежемесячных платежей по реструктуризированной задолженности и текущим счетам не может превышать 25% общего дохода семьи. Для пенсионеров и социально уязвимых слоев населения — 20% от размера дохода.
Заключение соглашения о реструктуризации долгов по коммунальным услугам важно и требует индивидуального подхода к каждому потребителю. То есть сделки заключаются отдельно с теми компаниями, которым должен человек. Если потребитель проживает в многоквартирном доме, то процесс расчетов за коммунуслуги может быть организован через управление домом или объединение совладельцев.
Возвращение наказания должников
В этом году был отменен запрет на прекращение предоставления коммунальных услуг потребителям в случае неоплаты или неполной оплаты. Вернули возможность начисления и взыскания штрафов и пени за задолженность за услуги ЖКХ.
В частности, перед компанией Yasno граждане имеют просроченную задолженность в Днепропетровской области и Киеве более чем на 1,2 млрд гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Государственной инспекции энергетического надзора считают действующий тариф на электрическую энергию низким даже для мирного времени. В то время как в военное время, из-за масштабных обстрелов, сфера энергетики требует больше средств.
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